Sanremo 2023, i Maneskin tornano a infiammare l’Ariston

I super ospiti della terza serata di Sanremo 2023 sono i Maneskin. I vincitori del 2021 tornano così sul palco dell’Ariston per il terzo anno consecutivo, dopo l’ospitata di un anno fa. Amadeus li presenta mentre loro entrano dalla platea, ricevendo l’abbraccio del pubblico. Il conduttore elenca la lunga sfilza di premi vinti in questi anni, sottolinea che l’album Rush è in vetta nelle classifiche di 15 Paesi in tutto il mondo e parla di dischi di platico e record di vendite. Intanto loro si preparano per infiammare l’Ariston, che risponde ballando e cantando per tutto il tempo. Con la band anche il chitarrista Tom Morello, noto artista statunitense e musicista dei Rage Against the Machine e degli Street Sweeper Social Club e in passato degli Audioslave.

Il medley dei Maneskin: Zitti e buoni il brano clou

L’esibizione dei Maneskin è un medley di 4 grandi successi. Si parte con I wanna be your slave prima di passare a Zitti e buoni, proprio il brano con cui hanno trionfato due anni fa, nel 2021, a Sanremo. Poi Damiano intona The loneliest prima di chiudere con Gossip, l’ultimo singolo. L’anno scorso Amadeus andò a prenderli personalmente facendo da autista di un golf cart a sei posti. In quell’occasione sul palco dell’Ariston hanno cantato ancora Zitti e buoni, oltre ad aver raccontato della vita in giro per il mondo, tra i successi in America e quelli di pubblico in Europa.

Amadeus consegna ai Maneskin il Premio Città di Sanremo

Terminata l’esibizione, Amadeus torna sul palco con in mano il Premio Città di Sanremo, per consegnarlo ai quattro componenti della band italiana: «Questo è il Premio Città di Sanremo. Siete cittadini di questa città perché Sanremo vi ama, l’Italia vi ama e il mondo via ama. Avete fatto in due delle cose incredibili». Damiano ringrazia e, a petto nudo, spiega cosa prevede il futuro: «Tra poco ripartiamo con il tour europeo e italiano. Partiamo a febbraio e finiamo l’8 giugno. C’è tutto il tour europeo e poi ciliegina sulla torta: gli stadi Olimpico e San Siro».