Sanremo 2023, Mahmood e Blanco tornano all’Ariston e cantano Brividi

Come da tradizione, il palco dell’Ariston ha accolto i vincitori della passata edizione. Si tratta di Mahmood e Blanco, che con Brividi hanno superato la concorrenza di Elisa e Gianni Morandi. Amadeus e Chiara Ferragni li hanno chiamati sul palco, non prima che il conduttore si emozionasse per il pubblico: «Un’emozione indescrivibile rivedervi senza mascherine». Poi la co-conduttrice li annuncia elencando i successi del brano Brividi, singolo più venduto del 2022.

Mahmood e Blanco sul palco dell’Ariston

I look di Mahmood e Blanco sono agli opposti. Se il primo ricalca quello della finalissima dell’anno scorso, in nero (sopra la canottiera bianca), il secondo rinuncia al bianco candido e veste una t-shirt perla piena di brillanti. L’Ariston ascolta Brividi mentre i due danno vita all’interpretazione, riempiendo il palco e guardandosi. Amadeus li omaggia con i fiori: «Ne hanno ricevuti tantissimi l’anno scorso. Che effetto fa tornare?» Mahmood risponde: «Per me è come casa, quindi grazie mille». Il conduttore torna sui dati del successo e i due sono sorpresi. Mahmood si fa scappare quasi una parolaccia di stupore. Blanco spiega: «Mentre Chiara elencava i premi eravamo stupiti, non sapevamo nemmeno noi i dati».

Blanco presenterà L’isola delle rose

Una apparizione breve, quella dei vincitori dello scorso anno, anche rispetto al successo dei Maneskin, che nella passata edizione hanno infiammato l’Ariston nel loro momento di grazia. Prima di andare via, lasciando spazio a Marco Mengoni, il grande favorito secondo i bookmakers, Amadeus ricorda che Blanco tornerà sul palco. Il giovane cantante, infatti, dovrà presentare il nuovo singolo dal titolo L’isola delle rose. Si tratta dell’ultima fatica del classe 2003, che il prossimo 10 febbraio compirà vent’anni, tratto proprio dall’album omonimo.