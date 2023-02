Sanremo 2023, Madame piange sul palco: «Per fare 100 metri ne ho corsi mille»

Ha rischiato di essere esclusa per la vicenda giudiziaria che l’ha vista (e la vede) protagonista da diverse settimane. Difesa da Amadeus, alla fine ha partecipato ed è stata tra le più apprezzate. Per Madame il Festival di Sanremo 2023 è stato complicato e lo dichiara lei durante la finale. Canta la sua Il bene nel male ma in una delle ultime strofe cambia il tono di voce. Ha gli occhi lucidi e si emoziona. Al termine dell’esibizione riceve l’applauso e l’abbraccio metaforico del Teatro Ariston. E allora lì decide di parlare: «Ci tengo a dire una cosa». Fa riferimento ai vaccini e ai fatti di cronaca, pur senza menzionarli, e soprattutto ringrazia Amadeus: «Senza di lui non avrei fatto nulla di tutto ciò».

Madame: «Per fare 100 metri ne ho corsi mille»

Emozionata, con gli occhi lucidi e la voce tremante, Madame parla al pubblico: «Questo per me è stato un Sanremo molto difficile. Per fare 100 metri ne ho corsi mille. Ma sono molto felice di essere qui e devo ringraziare davvero Amadeus. Senza di lui che ha creduto in me non avrei fatto nulla di tutto ciò. Parte del mio impegno te lo devo». Si rivolge direttamente al conduttore. Poi l’abbraccio e le lacrime. «Madame è un grandissimo talento», dice il direttore artistico mentre l’Ariston applaude ancora e la cantante abbraccia Gianni Morandi e saluta.

Amadeus e la difesa di Madame a dicembre

Proprio nel giorno della vigilia di Natale, nell’inchiesta della procura di Vicenza sul presunto maxi giro di finte vaccinazioni anti-Covid, con cui decine di persone hanno ottenuto il Green Pass, fa il suo ingresso il nome di Madame. Da allora la cantante si è sempre difesa ma è stata anche duramente attaccata dai social, tanto da rischiare la squalifica d’ufficio da Sanremo. Un’eventualità sempre accantonata da Amadeus, che già il 27 dicembre aveva dichiarato: «C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano».