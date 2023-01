Sanremo 2023, i primi look all’Ariston per le prove

I cantanti e gli ospiti con cui duetteranno hanno iniziato le prove di Sanremo 2023, in programma per la settimana dal 7 all’11 febbraio 2023. Ecco un assaggio dei look che hanno mostrato i big all’Ariston.

Sanremo 2023: i look dei big alle prove

I big hanno iniziato le prove per Sanremo 2023. Ecco come si sono presentati, dando un anticipo di quelli che saranno i look della grande settimana dedicata alla musica. La splendida Elodie si è presentata con un mini dress oversize molto semplice di colore bianco, con le decolleté rosso corallo a contrasto. Ultimo, considerato uno dei favoriti per la vittoria di quest’anno, si è presentato alle prove con un look camouflage.

Leo Gassman punta tutto sul sorriso, un look semplice e un maglione in technicolor dal sapore ottimista. Ariete non rinuncia al suo classico berrettino che la contraddistingue e un total look in pelle nero. I Cugini di Campagna si sono presentati alle prove con un classico look adornato di zeppe, pantaloni a zampa e tanti strass. Ditonellapiaga è senza dubbio la più elegante e raffinata, a cui basta poco per valorizzarsi. Sethu invece ha deciso di svolgere le prove con un look minimal, così da conservare il vero e proprio stile per le serate del Festival.

Il Festival di Sanremo 2023: una delle edizioni più attese

Il Festival di Sanremo 2023 è considerato uno dei più attesi degli ultimi anni, grazie anche alla presenza di ospiti, co-conduttrici e cantanti molto amati dai giovani. Tra i nomi più in rilievo troviamo Chiara Ferragni come conduttrice della prima e dell’ultima serata dello spettacolo dell’Ariston, con Amadeus e Gianni Morandi. L’appuntamento è per il 7 febbraio e fino alla serata finale dell’11 febbraio 2023, al fine di decretare il vincitore della 73esima edizione del Festival più amato d’Italia.