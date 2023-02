Sanremo 2023, sui social spopola la presunta lite tra Anna Oxa e Madame

Nella serata in cui a cantare sono tutti e 28 i talenti in gara, i social trovano il modo di parlare di Sanremo anche al di là della musica. Dalle 22 circa di giovedì 9 febbraio su Instagram e Twitter, infatti, ha cominciato a circolare una notizia. Si parla di una presunta lite dietro le quinte, con due artiste a lanciarsi addirittura bicchieri d’acqua in faccia. Poco dopo arrivano anche le iniziali, da presunte fonti provenienti dalla sala stampa. Sarebbero A. e M. cioè Anna Oxa e Madame. La presunta rissa, però, non trova conferme ed anzi pare sia stata subito smentita. Ma sui social la discussione è più viva che mai: sarà successo davvero o si tratta di una fake news?

Sui social si parla solo dei bicchieri d’acqua

Nonostante la presenza dei Maneskin e di Sangiovanni, intervallati dai cantanti in gara e da Annalisa sul palco del Suzuki Stage, sui social si cerca soltanto di capire se la storia dei bicchieri d’acqua sia vera. Circolano screenshot di presunte chat in cui si citano talpe dalla sala stampa. Filtrano su Instagram le iniziali e si risale subito ad Anna Oxa e Madame. Ma la notizia non trova reali conferme e in tanti, anche vip, si chiedono se sia vero.

I tweet di Selvaggia Lucarelli e Trash Italiano

A parlarne è stata anche Selvaggia Lucarelli, che ha twittato: «Insomma la notizia della serata è che due cantanti si sarebbero tirati dei bicchieri dietro le quinte e non si parla d’altro. Offro un 10 in pagella a chiunque mi dica CHI». Ma anche la celebre pagina Trash Italiano, una delle più attive sui social per i commenti su Sanremo, ha scritto: «Qualcuno ci parli dei bicchieri d’acqua in faccia». Ciò che è certo, è che le protagoniste sarebbero proprio due delle più discusse cantanti del Festival. Da una parte Madame, che ha rischiato l’esclusione per il caso dei certificati vaccinali falsi. Dall’altra Anna Oxa, già polemica con i giornalisti dopo la prima serata.