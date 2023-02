Sanremo 2023, chi è Levante: canzoni, nome, figlia e biografia della cantante

Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, è una cantautrice 35 anni che ha già preso parte a Sanremo 2020 con la canzone Tikibombom, piazzandosi al dodicesimo posto. Quest’anno si ripresenta in gara con il brano Vivo.

Chi è Levante

Levante nasce il 23 maggio 1987 a Caltagirone, in Sicilia. Nel 1996 perde il padre e si trasferisce a Torino. La città adottiva è stata per l’artista il pozzo da cui attingere ispirazione, tanto che proprio qui firma i suoi primi contratti. Si trasferisce poi a Leeds, nel Regno Unito, dove avviene la svolta musicale e nel 2013 con INRI incide il singolo Alfonso.

Il suo primo album è del 2014, Manuale distruzione, che le fa ottenere la Targa Artista emergente alla manifestazione Musica Da Bere. Ma questo è solo l’inizio di una carriera che le regalerà tante soddisfazioni. Negli anni seguenti la cantante incide altri 4 album, diventa giudice a X Factor 2017 e partecipa a Sanremo 2020.

La vita privata

E’ stata la stessa Levante a confidare di aver scelto questo nome d’arte perché si oppone al suo nome di battesimo – Claudia significa infatti “claudicante”. «L’opposizione tra quello che gli altri hanno scelto per me e quello che ho scelto io», ha dichiarato la cantante che quest’anno ritorna a Sanremo con la canzone Vivo. Un brano intenso che si lega al momento in cui è diventata mamma di Alma Futura, il 13 febbraio 2022. Un periodo buio per la cantante che ha sofferto di depressione post parto. «Oscillando tra stati d’animo costantemente opposti, ho desiderato ritrovare un equilibrio nonostante la depressione», ha affermato.

Levante è anche autrice di due libri: Se non ti vedo non esisti e Questa è l’ultima volta che ti dimentico. Il suo attuale compagno è Pietro Palumbo, avvocato di Milano e papà della figlia Alma Futura. Un amore arrivato dopo il matrimonio con Simone Cogo e la relazione con Diodato.