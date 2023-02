Sanremo 2023: Lazza meglio di Letta e il centrodestra preso a sberloni

Quella di Marco Mengoni a Sanremo 2023 strappa la palma della Vittoria più Prevedibile al trionfo elettorale di Giorgia Meloni alle ultime elezioni politiche. L’adorazione di cui è oggetto il cantante di Ronciglione ha suggerito una modifica al regolamento della gara: se a un’edizione intende partecipare anche Mengoni, gli si invia il primo premio a casa e si salta direttamente al Festival dell’anno successivo.

Mr. Rain da solo con sette bambini, altro che i nostri mariti ai giardinetti

Polemiche per un podio tutto al maschile, con Lazza e Mr. Rain rispettivamente al secondo e terzo posto. Considerato che a votarli sono state soprattutto le donne, verrebbe da dire che il femminismo ornamentale rappresentato dalle quattro co-conduttrici sfilate sul palco ha sortito l’effetto contrario: le spettatrici hanno trovato molto più femminista Mr. Rain che è andato a Sanremo da solo con sette bambini, mentre i loro compagni vanno in crisi se devono portarne uno un paio d’ore ai giardinetti.

Dal Nazareno è già arrivato un invito al rapper milanese Lazza

Clamorosa affermazione di Lazza, che ha conquistato il secondo posto malgrado la sua canzone, Cenere, fosse chiaramente un’acuta analisi della tormentata relazione fra il Pd e il suo elettorato: «Spazzami via come cenere, ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l’ora, l’ultima volta che ho fatto un pronostico è finita che mi sono arreso», eccetera. Dal Nazareno è già arrivato un invito al rapper milanese per tenere un seminario allo stato maggiore del dopo-Letta: «Abbiamo saputo che la sua caratteristica è invertire le sillabe delle parole per creare nuove rime: a noi la stessa tecnica potrebbe servire per fare finalmente discorsi comprensibili».

Zelensky letto a tarda notte nel bagno dell’Ariston tirando lo sciacquone

Lo spinoso caso Zelensky è stato risolto da Amadeus all’insegna della diplomazia: ha letto il suo messaggio a tarda notte, chiuso nel bagno dell’Ariston e tirando lo sciacquone tra le frasi “caro pubblico italiano” e “cordialmente, Volodymyr Zelensky». Il presidente ucraino ha sportivamente proposto al vincitore Marco Mengoni di andare a esibirsi a Kyiv fra un bombardamento e l’altro, idea subito approvata con entusiasmo da Ultimo.

Bignami ha accusato Fedez di avergli fatto un rito vudù

Si apre la resa dei conti fra il governo e la Rai, dopo un Festival che a ogni puntata ha dato uno sberlone al centrodestra e ai suoi valori, a cominciare dal diritto di un viceministro di vestirsi da nazista. Galeazzo Bignami, lacerato in effigie da Fedez, ha accusato il rapper di avergli fatto un vero e proprio rito vudù: dalla sera del plateale strappo della sua foto sulla nave Costa, l’esponente di Fratelli d’Italia ha notato un riacutizzarsi della sciatica e dell’ernia al disco, oltre a un’emicrania come se la testa gli si spaccasse in due. Alla luce di quanto accaduto nella serata finale, Bignami si è detto disposto a chiudere il caso con un gesto riparatore: strapperà pubblicamente una foto di Fedez vestito da Roosevelt e si farà limonare forte da Rosa Chemical.

Oggi si vota in Lombardia e Lazio: occhio ai rappresentanti di lista…

La veglia davanti allo schermo e la conseguente sindrome da stress post-traumatico influenzerà i risultati del voto regionale in Lombardia e nel Lazio? Il rischio c’è, se, come pare, già si registrano casi di elettori che chiedono qual è il codice per votare Letizia Moratti o di risentire la canzone di Francesco Rocca. In diversi seggi le operazioni di voto sono rallentate da presidenti che ogni tanto lanciano la pubblicità e da segretari che si cambiano ripetutamente abito da sera e pretendono di leggere pistolotti autoreferenziali. I più sfortunati sono i rappresentanti di lista, che ovunque si presentano vengono obbligati a ballare «con le gambe con il culo coi miei occhi ciao ciao».