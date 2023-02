Sanremo 2023, chi è Lazza: età, canzoni e vero nome del rapper

Il suo vero nome è Jacopo Lazzarini ed è tra i nuovi protagonisti della scena rap italiana. Tra i partecipanti al Festival di Sanremo 2023, Lazza è nato a Milano il 22 agosto 1994 e fin da bambino ha dimostrato una forte passione per la musica classica. Vediamo chi è e quali sono le sue canzoni più famose.

Chi è Lazza

Dopo essersi iscritto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano per studiare pianoforte, ha iniziato a frequentare gli spazi urban di Milano ed è entrato in contatto con l’ambiente hip hop, rap e soprattutto con il freestyle, senza comunque mai abbandonare la sua passione per la musica classica. Da subito ha dimostrato un talento naturale per il beat e il freestyle e le sue prime apparizioni musicali, risalenti al 2011, sono collegate al collettivo Zero2 e Blocco Recordz.

Nel 2009 il grande salto nel mondo hip hop grazie alla partecipazione alla manifestazione Tecniche Perfette, legata al freestyle, dove ha mostrato le sue abilità: inventare e stupire con il suo linguaggio giovane fatto di rime e citazioni con il richiamo sempre presente alla musica classica. Ha collaborato con i più grandi della scena rap italiana tra cui Salmo, Nitro, Ernia e Fabri Fibra, ma è l’incontro col produttore Low Kidd a consacrarlo riuscendo ad esaltare tutte le sue qualità.

La partecipazione a Sanremo 2023

Nel 2018 ha pubblicato il singolo di successo Porto Cervo e, nel 2019, il secondo album dal titolo Re Mida. Questo lavoro ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI e ha visto Lazza sposare pienamente la musica trap. Il 2023 si apre con l’inattesa e sorprendente novità: Lazza approda a Sanremo convocato tra i Big. Il suo brano, Cenere, parla di un amore tormentato ma non privo di speranza. In questo momento anche lui sta vivendo un grande amore: è fidanzato con Debora Oggioni, modella e ballerina milanese.