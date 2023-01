Sanremo 2023, Giulia Salemi sul palco per parlare delle donne in Iran: l’indiscrezione

L’italo-persiana Giulia Salemi, in una delle serate di Sanremo 2023. La motivazione? Trattare il tema delle donne in Iran al fine di sensibilizzare sull’argomento. È questa l’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore a proposito di una possibile presenza sul palco dell’Ariston.

Giulia Salemi ospite a Sanremo 2023: l’indiscrezione

Giulia Salemi è una giovane influencer di origini iraniane che da tempo porta avanti una campagna di sensibilizzazione per i diritti delle donne in Iran. Lo ha dimostrato più volte sui suoi social, in un monologo pronunciato a Le Iene e durante l’intervento alla Camera dei Deputati avvenuto proprio nel periodo delle proteste per la morte di Masha Amini.

Secondo alcune indiscrezioni, Giulia sarebbe stata invitata al Festival di Sanremo 2023 per eseguire un monologo inerente proprio questa tematica, affiancata dall’attrice di origine iraniana Maya Sansa. La Salemi è in questo periodo impegnata con il GF Vip, dunque ci sono possibilità che Mediaset non accetti di cedere per una sera una delle sue figure principali. Ma ancora non si conosce la notizia ufficiale e non ci resta che attendere la conferma da parte dell’ufficio stampa di Amadeus.

Si attende la conferma o la smentita

Ex concorrente del Grande Fratello Vip e ora opinionista in studio, se partecipasse alla kermesse sanremese dovrebbe lasciare Mediaset per una sera. Un’ipotesi che non è detto abbia un risvolto positivo, anche considerando la «guerra» lanciata dall’azienda che ha deciso di non cancellare i propri appuntamenti settimanali – primi tra tutti C’è posta per te e lo stesso Gf Vip – durante la settimana del Festival. Per l’influencer di origine iraniane sarebbe sicuramente un sogno nel cassetto avere uno spazio così importante nell’evento più importante dell’anno. Resta dunque da attendere la conferma o la smentita circa la sua partecipazione.