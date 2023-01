Sanremo 2023, spoilerato il testo del brano di Giorgia: cosa succede

Sanremo 2023, Discoteca Laziale avrebbe fatto uno spoiler sulla canzone che Giorgia presenterà al Festival il prossimo 7 febbraio. Il testo del brano Parole dette male sarebbe stato pubblicato interamente sui social.

Sanremo 2023, spoiler su canzone Giorgia

«È considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate) non sia già stata fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano» si spiega nel regolamento del Festival della Canzone Italiana. Non è la prima volta che capita qualcosa di simile.

Infatti, anche cantanti come Gianni Morandi e Fedez si erano ritrovati in una situazione simile. Nel caso di Morandi, in un video si erano ascoltate alcune note del brano che sarebbe andato in gara prima del Festival. Nel caso di Fedez, invece, era stato pubblicato per errore un pezzo del brano che avrebbe poi portato sul palco dell’Ariston con Francesca Michelin. I due fatti si riferiscono alle edizioni di Sanremo immediatamente precedenti alla 2023 (la 2021 e la 2022). In questi casi, i brani erano stati comunque presentati in gara.

Cosa è successo sui social

«La pubblicazione del testo della canzone di Giorgia non dà un vantaggio oggettivo per la gara e se facciamo un passo indietro a quello che è successo a Fedez e Morandi, di cui sentimmo parte delle canzoni, possiamo immaginare che il buonsenso consiglierà di ignorare e mi spingerei a scommettere che questo spoiler verrà ignorato» spiega Eddy Anselmi a Fanpage.

Per trovare una squalifica per via degli spoiler si deve risalire al 1957, quando una canzone fu esclusa dal Festival perché già stampata.