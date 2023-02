Sanremo 2023, Giorgia: età, marito, figlio e canzoni

Tra i più attesi cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023 c’è Giorgia, che partecipa con il brano Parole dette male. Si tratta di un grande ritorno all’Ariston per Giorgia Todrani, questo il suo vero nome, dopo che proprio da quel palco aveva inizato la sua carriera.

Giorgia, chi é: età e biografia

Giorgia è nata a Roma il 26 aprile 1971 ed è senza dubbio una delle più dotate cantanti nel panorama della musica Italiana. La sua brillante carriera inizia quando aveva solo 15 anni proprio a Sanremo. Era in gara con il brano E poi che vinse il premio della critica. Da lì un successo dopo l’altro, con molti premi e riconoscimenti per la cantante. Tra questi citiamo il premio “Migliore artista femminile” agli MTV Italian Music Awards nel 2002.

Marito e vita privata

Malgrado sia molto famosa, Giorgia ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Di lei si sa dunque molto poco, ma quel che é certo è che é sposata con il ballerino e coreografo Emanuel Lo. Delle relazioni di Giorgia si parla anche in virtù del fatto che è stata la compagna per diverso tempo di Alex Baroni, cantante morto prematuramente in un’incidente. Con Emanuel Lo, la cantante ha avuto un figlio nel 2010, Samuel, con il quale Giorgia è solita creare dei contenuti per i suoi profili social.

Le canzoni più famose

Giorgia ha alle sue spalle una lunga carriera, ricca di successi e canzoni entrate nel cuore dei suoi fan. Tra queste ricordiamo la già citata E poi, Gocce di memoria del 2002, Come saprei del 2005, Sto con te del 2009 e I Will Pray (Pregherò) del 2020. Si tratta naturalmente soltando di un elenco riduttivo dell’intera produzione di Giorgia, che ora si arricchisce anche con il nuovo brano sanremese.