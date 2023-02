Sanremo 2023, Gino Paoli ospite della finale tra racconti e grandi successi

Standing ovation del Teatro Ariston per Gino Paoli, uno degli ospiti d’onore della finalissima del Festival di Sanremo 2023. “Una gabbia di matti questa qua”, dichiara l’artista parlando con Morandi e Amadeus, dopo aver cantato Una lunga storia d’amore e Sapore di sale. Qualche battuta vicino al pianoforte, prima che Amadeus faccia la sua richiesta: Il cielo in una stanza. «Un brano che ci fa emozionare ogni volta», dichiara Morandi, emozionato per uno dei suoi maestri, come ammettono entrambi sul palco.

I racconti di Gino Paoli: l’esibizione slitta

Le luci si abbassano e la canzone sta per partire. Ma Gino Paoli non inizia e invece comincia a parlare per raccontare del primo incontro con Morandi: “Aveva 14 anni e io ero molto più vecchio di lui. Te lo ricordi, Gianni? Venivi dietro a me perché dicevi di voler imparare. Ma che cazzo dovevi imparare da me?”. L’esibizione slitta e Gino Paoli prosegue a raccontare, parla di un tradimento subito, scherza con Morandi, cita Little Tony. Poi la canzone e la nuova standing ovation, con l’Ariston a cantare con lui. «La storia della musica», dice poi Amadeus, salutando l’ospite.

I Festival di Gino Paoli

Nella lunga carriera di Gino Paoli c’è stato molto spazio anche per il Festival. La prima volta sul palco dell’Ariston è stata nel 1961, quando ha partecipato con Tony Dallara, cantando il brano Un uomo vivo. Tre anni più tardi, nel 1964, è tornato, stavolta con Antonio Prieto e la canzone Ieri ho incontrato mia madre. Con questo pezzo ha raggiunto la serata finale, ma senza vincere. Poi il terzo tentativo nel 1966, con La carta vincente. A Sanremo tornerà soltanto 23 anni dopo, nel 1989, con il brano Questa volta no, pensato per Ornella Vanoni e con cui debuttarono le esibizioni dal vivo al Festival. Nel 2002, invece, ha presentato la canzone Un altro amore, con cui ha chiuso al terzo posto e ha vinto il premio della critica. L’ultima ospitata, invece, nel 2018, insieme a Danilo Rea.