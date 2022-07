Sanremo 2023, Gianni Morandi sarà il co-conduttore: l’annuncio di Amadeus

Gianni Morandi sarà il co-conduttore del festival di Sanremo del 2023. Amadeus ha fatto l’annuncio in diretta al Tg1 delle 20, dicendosi “molto contento“, perché “Gianni è amatissimo da tutti, è la storia della tv e della musica, ma anche il presente”.

Gianni Morandi co-conduttore di Sanremo 2023: l’annuncio

Amadeus ha annunciato in diretta al Tg1 delle 20 che Gianni Morandi sarà il co-conduttore del Festival di Sanremo del 2023. “Sono molto contento, è una grande gioia“, ha detto il presentatore de I Soliti Ignoti. “Gianni è amatissimo da tutti, è la storia della tv e della musica ma anche il presente. Intere generazioni di ragazzi amano Morandi come i nostri genitori negli anni 60“, ha poi aggiunto Amadeus. Il cantautore 77enne ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo chiudendo sul podio, al terzo posto, con il brano Apri tutte le porte scritto da Jovanotti.

“Caro Amadeus, non sono con Jovanotti, stasera sono a casa ma mi sono messo lo smoking”, ha risposto in collegamento il cantante. “La proposta che mi hai fatto mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato. Poi ho pensato che hai fatto tre festival straordinari e nel 2023 avrai già compiuto sessant’anni. Forse hai bisogno – ha detto scherzando il 77enne – di qualcuno giovane, che ti dia una mano forte, energica, e per questo hai chiamato me. Scherzo Ama: accetto con entusiasmo“.

Ospite fisso del Jova Beach Party, Morandi ha già condotto Sanremo nel 2011 e nel 2012, lo ha vinto solo una volta nel 1987 con Si può dare di più insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri.

I presentatori del festival 2023