Sanremo 2023, Gianluca Grignani: moglie, figli e canzoni dell’artista

Il Festival di Sanremo 2023 avrà tra i suoi protagonisti anche Gianluca Grignani, che torna all’Ariston per la settima volta – l’ultima volta otto fa. In gara porta la canzone Quando ti manca il fiato che, stando a quanto rivelato dall’artista, è incentrata sul suo difficile rapporto con il padre.

Gianluca Grignani: chi sono la moglie e i figli

Nato a Milano il 7 aprile 1972, Gianluca Grignani ha avuto un’infanzia difficile, con il papà che se ne andò di casa quando era ancora piccolo e con la madre che si é occupata da sola della crescita di Gianluca e di sua sorella Giada. Da adulto, Grignani ha costruito la sua famiglia nella sua casa-studio di San Colombano al Lambro, un comune di poco più di 7000 abitanti nella provincia di Lodi, in Lombardia. Qui sono cresciuti i suoi quattro figli, Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona, avuti con la moglie Francesca Dall’Olio.

I due si sono conosciuti nel 1996 sul set del videoclip del brano La fabbrica di plastica. Nel 2020, dopo 24 anni di matrimonio, è arrivata la separazione sulla quale però non sono mai stati resi pubblici i dettagli. «La fine della relazione con la mia ex non è stato un dolore, lo è stato per i miei figli, ma stiamo bene così – ha detto Grignani in una sua intervista a Verissimo – Lei mi ha dato la libertà e io l’ho presa».

Il ritorno a Sanremo

Gianluca Grignani è stato in gara per la prima volta a Sanremo nel 1995 con il brano Destinazione paradiso, presentato tra le nuove proposte. Arrivò sesto, ma la canzone è ancora oggi un successo. Quattro anni più tardi c’è il suo debutto tra big, con Il giorno perfetto, con cui arriva però solo tredicesimo. Le sue apparizioni all’Ariston diventano più frequenti negli anni 2000: nel 2002 con Lacrime dalla luna (dodicesimo posto), nel 2006 con Liberi di sognare (non finalista), nel 2008 con Cammina nel sole (ottavo posto) e nel 2015 con Sogni infranti (ottavo posto).