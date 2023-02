Sanremo 2023, Fratelli d’Italia attacca la Rai su Fedez

La Rai non era a conoscenza che Fedez avrebbe strappato la foto del viceministro Bignami, durante la diretta del Festival di Sanremo, e aveva ricevuto un testo con parole diverse da quelle poi pronunciate dal rapper. Lo ha detto il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, in risposta alle polemiche suscitate dalla performance di Fedez, per la quale Fratelli d’Italia ha chiesto le dimissioni dei responsabili.

Foti: «Il palco dell’Ariston si è trasformato in tribuna elettorale»

«In Rai sapevano ma nessuno ha fatto nulla, rendendosi di fatto complici del soliloquio politico di Fedez e del suo attacco ad un viceministro della Repubblica. Secondo quanto riportato oggi da La Verità, il suo show sarebbe stato provato prima della ufficiale messa in onda. Dettagli inquietanti che stanno venendo fuori e che, se confermati o meglio non smentiti, dovranno necessariamente portare ad un immediato chiarimento. Allo stato, emerge che il palco dell’Ariston si è trasformato, con il consenso e beneplacito proprio della Rai, in una tribuna elettorale». Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera, chiedendo le dimissioni dei vertici di Viale Mazzini.

Malpezzi del Pd: «Tira aria di Minculpop»

«Il doppiopesismo della Rai non è più accettabile. Gli attacchi di Fedez ad un viceministro, con tanto di foto stracciata in diretta, non sono stati una spiazzante improvvisata, ma un vero killeraggio politico di cui i vertici Rai erano consapevoli e che, con compiacenza, hanno permesso», ha dichiarato Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera. «Non basterà una conferenza stampa per buttare la polvere sotto il tappeto questa volta, non basteranno le scuse, ma l’unico atto che ripristinerebbe il decoro del servizio pubblico sarebbero le dimissioni», ha detto il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei.

È paradossale la richiesta di dimissioni da parte di FdI dei dirigenti Rai responsabili dell’esibizione di @Fedez: sul palco non ha detto o mostrato nulla che già non fosse pubblico e risaputo. Fdi intende governare limitando la libertà di espressione? Tira aria di Minculpop… — Simona Malpezzi (@SimonaMalpezzi) February 11, 2023

«È paradossale la richiesta di dimissioni da parte di FdI dei dirigenti Rai responsabili dell’esibizione di Fedez: sul palco non ha detto o mostrato nulla che già non fosse pubblico e risaputo. FdI intende governare limitando la libertà di espressione? Tira aria di Minculpop…» , ha twittato la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

Le parole di Coletta, mentre Amadeus glissa

La Rai, ha detto Coletta, ha saputo solo all’ultimo secondo che Fedez aveva cambiato il testo del suo intervento a Sanremo: «Solo nell’imminenza della messa in onda abbiamo saputo che Fedez non avrebbe più portato il testo che ci era stato consegnato da giorni, rifiutandosi di consegnare il nuovo». E poi: «Rispetto a tutte le esibizioni il nostro invito è stato sempre di non fare riferimenti politici, pur non essendoci un obbligo di par condicio, essendoci però appuntamenti elettorali in Lombardia e Lazio. E questo è il motivo per cui il giorno dopo mi sono fortemente dissociato da quanto fatto da Fedez». Coletta ha inoltre aggiunto, riferendosi al “Giorgia legalizzala” di ieri sera, sempre con protagonista Fedez, insieme agli Articolo 31: «Io non posso rispondere di ogni gesto che un artista fa in diretta. Di fronte al 70 per cento di share si sta parlando solo di questo». Così Amadeus: «Oggi con il 66 per cento di share non parlo di politica. Sostengo e difendo l’arte su questo palco a spada tratta. Se c’è qualcuno che non apprezza quest’arte, non lo commento neanche».