Sanremo 2023, Fiorello non ci sarà: «Matematicamente impossibile»

Adesso è ufficiale, Fiorello non andrà al Festival della canzone italiana di Sanremo 2023. A ufficializzarlo è stato lo stesso comico siciliano, che oggi ha presentato Viva Rai2, la sua prossima trasmissione, in onda da lunedì 5 dicembre. Durante la conferenza di presentazione a Viale Mazzini, infatti, è stata inevitabile la domanda sul proprio Sanremo, in virtù del grande successo degli ultimi anni e dell’amicizia che lega Fiorello ad Amadeus, direttore artistico anche per la prossima edizione. Ma stavolta il comico non ci sarà, anche se ha spiegato che dallo staff di Viva Rai2 manderà «un nostro inviato».

Fiorello: «Sanremo? Non andrò»

Fiorello già durante Sanremo 2022 ha ridotto al minimo la propria partecipazione e sempre in nome della grande amicizia che lo unisce ad Amadeus. Stavolta, però, non ci sarà. Lo annuncia durante la conferenza stampa di Viva Rai2: «Ve lo dico subito come smettete di chiedermelo: quest’anno a Sanremo non andrò. È matematicamente impossibile con i tempi del programma quotidiano». Il comico però riguarda anche al percorso fatto al Festival: «Non c’è mai stato uno che fa il mio mestiere, un intrattenitore, al Festival tre anni di seguito: solo io, per amicizia…».

Amadeus da Fiorello il 5 dicembre

Viva Rai2 sarà comunque al fianco di Sanremo. A cominciare dal prossimo 5 dicembre, quando ci sarà la puntata d’esordio. E Fiorello ha confermato che ci sarà anche Amadeus, come ospite della prima puntata, a poche ore dall’annuncio dei big in gara, che dovrebbe arrivare domenica 4 dicembre. «Ad Amadeus non ho dovuto nemmeno chiederlo», racconta Fiorello. Poi l’annuncio: «Il tiktoker Gabriele Vagnato sarà il nostro inviato. Ci collegheremo con lui». Una sorta di reporter dal gruppo di Viva Rai2, quindi, lanciato dal comico, a cui continuano a mandare «pezzi per i Festival. Ma io e Ama abbiamo un patto: le cose per il Festival vanno inviate a lui. Il resto non viene preso in considerazione».

