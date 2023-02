Caso Fedez, Salvini glissa: «Ieri non ho visto Sanremo, ho cose più importanti»

Matteo Salvini evita lo scontro e glissa sulle domande riguardanti l’attacco subito dal centrodestra e dal governo in diretta al Festival di Sanremo 2023. Il vicepremier non commenta il rap di Fedez, che ha aperto le polemiche proprio a cavallo tra l’8 e il 9 febbraio, nel pieno della seconda serata della kermesse. L’artista si è esibito sulla Costa Smeralda ed è andato frontalmente contro chi critica Rosa Chemical ma si fa «andare bene il viceministro vestito da Hitler», riferendosi al viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami e alla celebre foto del travestimento da nazista, mostrata sul palco e strappata platealmente. Salvini oggi evita la risposta e dichiara solo che « ieri non ho visto Sanremo».

Salvini glissa: «Ho cose più importanti da fare»

Il vicepremier è stato intercettato da Mattino Cinque e dopo che lui stesso ha criticato Benigni e la presenza di Mattarella nella prima serata, rivolgendo attacchi anche a Paola Egonu che debutterà questa sera, si è rifugiato dietro un «non ho visto Sanremo». Fedez aveva cantato: «Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler». Lui oggi non parla di Bignami e risponde: «Con i problemi che hanno gli italiani e con l’impegno che ho da ministro non ho tempo e voglia di fare polemica. Rispetto il lavoro di tutti ma vedere un tizio che sale sul palco e spacca i fiori mi è dispiaciuto. Temo che i problemi veri, almeno quelli di cui mi occupo, sono altri». Il riferimento è a quanto accaduto nella prima serata, con l’episodio di Blanco che sul palco ha distrutto i fiori.

Salvini invia una nota con Bignami seduto al suo tavolo

Pur evitando la risposta diretta, il vicepremier ha trovato comunque il modo di replicare a Fedez. Poco dopo, infatti, dal suo ufficio stampa è stata inviata una nota su quanto fatto da Salvini ieri sera: una riunione al ministero delle Infrastrutture in cui si è parlato della A14. Con lui in foto ci sono Francesco Acquaroli e Marco Marsilio, governatori di Marche e Abruzzo, e i viceministri Edoardo Rixi e Galeazzo Bignami. Un modo, mostrarsi al fianco di quest’ultimo, di sostenere la scelta del governo che aveva difeso il politico di Fratelli d’Italia dopo la notizia della foto del travestimento da nazista.

