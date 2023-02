Sanremo 2023, Fedez accende le polemiche: attacca FdI e mostra Bignami vestito da nazista

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023 il cantante a esibirsi sulla Costa Smeralda è Fedez. Il rapper è uno dei più attesi, soprattutto dopo la prima delle due apparizioni sul palco dell’Ariston della moglie Chiara Ferragni. E lui non tradisce le attese, anzi sorprende. In scaletta il suo brano è segnato come Freestyle / Problemi con tutti. E lui attacca. Parla della sua vita, cita il cancro e le lacrime in diretta. Ricorda Vialli, poi stuzzica il Codacons e difende Rosa Chemical, artista criticato pochi giorni fa in Parlamento da Fratelli d’Italia. E il clou arriva qui: nel criticare il governo Fedez mostra il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami nella ormai celebre foto in cui è vestito da nazista.

Fedez contro il Codacons e Fratelli d’Italia

Sono bastati pochi versi a Fedez per accendere la polemica.. Prima l’affaire Rosa Chemical, difendendolo mentre la sua presenza al Festival viene criticata, riferendosi alle polemiche aperte da Fratelli d’Italia pochi giorni fa sul suo brano con riferimenti al sesso e al «porno su OnlyFans». E da lì l’affondo contro il partito e il governo. Fedez sottolinea che mentre attaccano il cantante, invece difendono il vice di Salvini al ministero delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, che tempo fa era stato al centro di una pioggia di critiche per una vecchia foto in cui è travestito da nazista. E il rapper mostra la foto agli italiani «del ministro vestito da Hitler». Poi si rivolge al Codacons, con cui ormai litiga da anni. All’associazione dei consumatori dice «guarda come mi diverto».

Fedez stasera ha detto ‘Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost’

Fedez anticipa le polemiche: «Mi assumo la responsabilità»

«A volte anch’io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti», dichiara Fedez nel suo freestyle dalla Costa Smeralda. E al termine dell’esibizione precisa: «Per riprendere l’articolo 21 della Costituzione citato anche da Benigni, voglio assumermi la piena responsabilità di ciò che ho detto e fatto. Il testo che ho scritto non era stato annunciato alla Rai e voglio assumermene piena responsabilità». Un modo per anticipare le polemiche, liberando la tv di Stato dal peso di un testo che potrebbe ricevere molte critiche dai diretti interessati.