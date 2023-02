Sanremo 2023, Fedez contro Anna Oxa: cosa è successo

Dopo la furiosa litigata con Madame, poi smentita, Anna Oxa ha fatto arrabbiare – questa volta sul serio – Fedez, che nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo si è esibito insieme agli Articolo 31 in un medley di successi del duo milanese. «Stavamo aspettando da due ore, c’erano altri artisti che aspettavano, lei è arrivata e ha saltato la scaletta. È stata maleducata», ha raccontato Fedez durante una diretta Instagram, raccontando quanto sarebbe avvenuto durante le prove. «Ero molto tentato dal dirglielo, poi l’ho vista e ho lasciato perdere», ha aggiunto, usando però la piattaforma social per esprimere il suo malcontento.

FEDEZ IN DIRETTA DICE CHE ANNA OXA ALLE PROVE È STATA MALEDUCATA PERCHÉ HA SUPERATO TUTTI SU VOLA CON L’ENNESIMO DRAMA #Sanremo2023pic.twitter.com/Fa60gRT7ji — ¥le 💐 | sanremo era (@yleniaindenial1) February 10, 2023

Anna Oxa, la lite – smentita – con Madame

Durante la terza serata, su Instagram e Twitter aveva cominciato a circolare la notizia di una presunta lite tra due artiste scoppiata dietro le quinte dell’Ariston, con tanto di lancio di bicchieri d’acqua in faccia. Fonti provenienti dalla sala stampa avrebbero rivelato i nomi delle protagoniste: Anna Oxa e Madame. La presunta rissa, scoppiata per una battuta sul falso Green Pass ottenuto dalla seconda – e che avrebbe anche coinvolto a un certo punto Ariete – non aveva trovato conferme e, anzi, era stata subito smentita.

Fedez: la foto di Bignami e la reazione della Rai

Nella seconda serata del Festival di Sanremo, durante la sua esibizione sulla nave Costa Smeralda, Fedez ha attaccato (tra gli altri) il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, con alcune rime e soprattutto strappando l’ormai celebre foto in cui è vestito da nazista. Matteo Salvini ha evitato di commentare, dichiarando di non aver visto Sanremo, mentre il direttore da Rai 1 Stefano Coletta si è dissociato totalmente: «L’attacco personale non è libertà. Il contesto e il servizio pubblico non possono ammettere gesti del genere».