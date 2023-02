Sanremo 2023, esposto per atti osceni contro Rosa Chemical e Fedez

A quasi due giorni dalla finale di Sanremo e dopo 24 ore di silenzio, il rapper torna su Instagram con un post per gli amici sul palco e con una dedica alla moglie, riprendendo un tweet del 7 febbraio. Lei non risponde e in tanti si chiedono se sia un modo per calmare gli animi dopo il bacio con Rosa Chemical o materiale per pubblicizzarsi in vista dell'uscita di Ferragnez 2.