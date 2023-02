Sanremo 2023, Elodie: canzoni, vita privata, Amici e film

Elodie Di Patrizi, conosciuta dai suoi fan come Elodie, è nata a Roma il 3 maggio 1990. Affermatasi come cantante, sta diventando sempre di più un’artista poliedrica, l’abbiamo vista come conduttrice e nella sua ultima avventura cinematografica che l’ha portata al Festival di Venezia.

Elodie: biografia e vita privata

Elodie è nata in una borgata non proprio facile di Roma, il Quartaccio. Il padre artista di strada e la mamma, originaria delle Antille francesi, modella. I genitori si sono separati quando lei e la sorella erano ancora molto piccole. Un’infanzia non proprio serena che ha scritto per lei una storia fatta di tanti errori, come ha dichiarato più volte Elodie, ma con un grande riscatto. Tanti successi che fanno da cornice ad una personalità forte e libera. Attualmente Elodie è legata sentimentalmente al pilota Andrea Iannone dopo la storia intensa con il rapper Marracash.

Da Amici a Sanremo

Dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, Elodie ha fatto molta strada diventando una delle interpreti della canzone italiana più apprezzate. Dopo la prima partecipazione al Festival di Sanremo nel 2017, la sua carriera musicale è stata scandita da un successo dietro l’altro: disco d’oro con l’album Un’altra vita, per le oltre 25 000 copie vendute, due candidature agli MTV Europe Music Awards, disco d’oro e poi di platino per il brano Margarita, nell’estate 2019 – singolo prodotto da Takagi & Ketra in duetto con il rapper Marracash che ha venduto oltre 50.000 copie – , la seconda partecipazione a Sanremo 2020, con Andromeda, il debutto al cinema nel film Ti mangio il cuore dove ha recitato come protagonista e l’uscita della docu serie su Prime Video Sento ancora la vertigine.

Il suo terzo album This Is Elodie risulta l’album di una donna più venduto in Italia ed ora si attende la sua partecipazione a Sanremo 2023 e l’uscita del suo ultimo album, il 10 febbraio, Ok respira.