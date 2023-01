Sanremo 2023, Elena Sofia Ricci ospite nella prima serata

Elena Sofia Ricci sarà ospite durante la prima serata di Sanremo 2023. Lo annuncia proprio l’attrice, affermando di essere molto emozionata e ansiosa per questo invito.

Elena Sofia Ricci ospite nella prima serata di Sanremo 2023

L’attrice molto amata dal pubblico salirà sul palco dell’Ariston martedì 7 febbraio. L’occasione? Presentare la fiction Fiori sopra l’inverno in onda su Rai Uno a partire dal 13 febbraio 2023, pochi giorni dopo la fine della kermesse.

«Ci sarò nella prima serata, quella del debutto. Sono felice e ansiosa, anche se non è la prima volta, ma prometto che questa volta non canterò perché mi hanno costretto in passato anche a questo, con risultati che lasciano a desiderare. Vado come ospite per presentare la serie Fiori sopra l’inferno», ha spiegato. L’attrice ha poi continuato con un «doveroso ringraziamento al teatro Quirino dove sono in scena con il mio spettacolo, perché mi ha concesso una giornata dirottando il pubblico di altre date».

Non è la prima volta al Festival per l’attrice

L’attrice era già stata ospite al Festival di Sanremo, nell’edizione del 2015 con Carlo Conti. «Volevo fare la cantante, andavo in bagno con la spazzola. Facevo Baudo, la Carrà. La mia playlist sanremese? Almeno tu nell’universo è nel cuore di tutti. E anche Donne di Zucchero», aveva affermato nella medesima occasione. Nel 2019, l’anno in cui trionfò Mahmood con la sua Soldi, aveva partecipato come giurata.

Quindi non ci resta che attendere Elena Sofia Ricci durante la prima serata del Festival, in cui ci saranno Amadeus e Gianni Morandi affiancati dalla co-conduttrice Chiara Ferragni, scelta per l’apertura e la chiusura. La serata sarà aperta da Mahmood e Blanco che hanno vinto l’edizione di Sanremo 2022 con la loro canzone Brividi.