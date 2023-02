Sanremo 2023, Elena Sofia Ricci ospite la prima sera: film, vita privata e biografia

Tra i primi ospiti di Sanremo 2023 troviamo Elena Sofia Ricci, l’attrice toscana che rappresenta uno dei volti più amati del panorama italiano. Ecco chi è l’artista e cosa sappiamo sulla sua carriera e la sua vita privata.

Elena Sofia Ricci: biografia e vita privata

Elena Sofia Ricci è nata a Firenze il 29 marzo 1962 ed è un’attrice molto riservata, anche se alcuni dettagli appartenenti alla sua vita privata sono abbastanza noti. Il primo matrimonio è stato con lo scrittore Luca Damiani nel 1991, con cui ha divorziato poi nell’anno successivo. Poi ha avuto una relazione con Giuseppe Quartullo da cui ha avuto una figlia di nome Emma nel 1996. Dal 2003 invece è sposata con il compositore e direttore d’orchestra Stefano Mainetti con cui ha avuto una figlia di nome Maria nel 2004. La coppia ha deciso di separarsi nel dicembre 2022, in seguito ad una crisi oramai irrecuperabile.

L’attrice si è sempre definita agnostica, nonostante abbia interpretato Suor Angela nella serie di Rai Uno Che Dio ci aiuti, ma da poco ha deciso di convertirsi alla chiesa cattolica.

Film e carriera

Il suo esordio è avvenuto al teatro con l’opera La scuola della moglie di Mattolini. Gli anni Ottanta sono stati senza dubbio i più importanti per l’attrice, che l’hanno portata a ricevere numerosi riconoscimenti. Nel 1984 ha vinto il Globo D’Oro come miglior attrice rivelazione nel film Impiegati. Nel 1990 ha conquistato il David di Donatello come miglior attrice protagonista nel film Ne parliamo lunedì. Tra gli altri film e fiction a cui ha preso parte vi sono Burro, Ex, Supereroi, Genitori e figli, Orgoglio, Quei trentasei gradini e I Cesaroni.

Dal 2011 è la protagonista della serie Che Dio ci aiuti, dove interpreta Suor Angela, ma dal 2023 ha deciso di lasciare il suo ruolo. Durante la prima serata del Festival di Sanremo salirà sul palco dell’Ariston per presentare la nuova fiction Fiori sopra l’inferno, tratta dall’omonimo romanzo-bestseller di Ilaria Tuti, dove interpreterà il ruolo di Teresa Battaglia. La miniserie in 3 puntate divise in 6 episodi inizierà lunedì 13 febbraio in prima serata su Rai Uno.