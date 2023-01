Sanremo 2023, i duetti: Articolo 31 con Fedez e Giorgia con Elisa

Il venerdì della settimana di Sanremo è tradizionalmente dedicato alle cover e, anche quest’anno, i cantanti in gara dovranno fare coppia con un big della musica. Ecco quali sono, secondo le prime informazioni, i duetti dell’edizione 2023.

Sanremo 2023: i duetti in gara nella serata delle cover

Non si conoscono in via ufficiale quali saranno i duetti per la serata di venerdì 10 febbraio, ma Amadeus ha affermato che presto ci saranno notizie ufficiali e verrà svelata la lista dei nomi. Il Giornale, però, ha pubblicato alcune indiscrezioni sulle coppie che potranno formarsi quella sera. Gli Articolo 31 dovrebbero fare coppia con Fedez, Mara Sattei con Noemi. Tananai, invece, con Don Joe, l’ex dei Club Dogo.

Gianluca Grignani sarebbe ancora senza un compagno, dopo aver ricevuto un presunto rifiuto da parte di Piero Pelù. Olly potrebbe duettare con Lorella Cuccarini, mentre Colla Zio avrebbe scelto Ditonellapiaga. Rosa Chemical dovrebbe duettare con la rapper Rose Villain, Le Vibrazioni con i Modà mentre Madame sarebbe con Izi. Con Shari dovrebbe esserci Salmo. E ancora, Leo Gassmann con Edoardo Bennato e Gianmaria con Manuel Agnelli, Luca D’Alessio con Alex Britti e per Sethu dovrebbe esserci Bnkr44.

Quando ci saranno i nomi ufficiali

A breve ci sarà la comunicazione ufficiale da parte di Amadeus, che affermerà i nomi presunti o li cambierà. Il regolamento ufficiale del Festival prevede che per la serata del venerdì debba essere scelta una canzone dagli anni Sessanta agli anni Duemila e che il brano debba essere riadattato dal cantante in gara con il big scelto a formare il duetto.

Tra le altre novità del Festival dovrebbe esserci anche la partecipazione di Carla Bruni come ospite internazionale, ma ancora non si hanno conferme ufficiali. Non resta che attendere l’annuncio del conduttore per avere informazioni certe.