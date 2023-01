Sanremo 2023, la lista di duetti e cover: i titoli delle canzoni della quarta serata

Dopo giorni di indiscrezioni e annunci, la lista dei duetti previsti per la serata delle cover di Sanremo 2023 è stata ufficializzata a Viva Rai 2, lo show condotto da Fiorello ogni mattina. Come da tradizione, la serata dedicata alle interpretazioni di alcuni tra i più grandi successi italiani e non è quella di venerdì (in questo caso il 10 febbraio).

Sanremo 2023: l’elenco dei duetti e delle cover

Ad annunciare i nomi degli ospiti che accompagneranno i big in gara e i titoli delle cover eseguite – in alcuni casi dei medley – sono stati il conduttore e direttore artistico Amadeus e Gianni Morandi, co-conduttore che affiancherà Ama per tutte e 5 le serate della kermesse. Questo l’elenco completo delle esibizioni:

Anna Oxa con iLjard Hava – Un’emozione da poco

Ariete con Sangiovanni – Centro di gravità permanente

Articolo 31 con Fedez – Medley Articolo 31

Colapesce Dimartino con Carla Bruni – Azzurro

Colla Zio con Ditonellapiaga – Salirò

Coma_Cose con Baustelle – Sarà perché ti amo

Elodie e BigMama – American Woman

Gianluca Grignani con Arisa – Destinazione Paradiso

gIIANMARIA con Manuel Agnelli – Quello che non c’è

Giorgia con Elisa – Luce e Di sole e d’azzurro

I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi – La forza della vita e anima mia