Sanremo 2023, all’Ariston arrivano i Depeche Mode

La finalissima del Festival di Sanremo ha avuto ospiti internazionali d’eccezione. Dopo l’apparizione dei Black Eyed Peas durante la seconda serata, Amadeus ha portato sul palco dell’Ariston una storica band inglese: i Depeche Mode. «Ha venduto oltre 100 milioni di dischi, ha fatto divertire centinaia di stadi in tutto il mondo. Potrei continuare per descrivere la loro grandezza, ma dico soltanto di aver coronato, con loro qui, un mio sogno da ragazzo».

I Depeche Mode cantano il nuovo singolo

Dave Gahan e Martin Gore ricevono l’applauso dell’Ariston e cominciano a cantare. Il primo brano è Ghost Again, il primo singolo del nuovo album, pubblicato in tutto il mondo ieri e presentato ufficialmente in Italia. Su Youtube il video della nuova hit ha raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni in poche ore dopo la pubblicazione. Poi uno dei loro più grandi successi: Personal Jesus. La hit è stata pubblicata nel 1989 e ha vinto in Italia il disco di platino, due dischi d’oro in Usa e Danimarca, e un disco d’argento nel Regno Unito. Dopo Sanremo, i Depeche Mode torneranno in Italia in estate per tre tappe del tour europeo. Allo Stadio Olimpico di Roma il 12 luglio, a San Siro a Milano il 14 luglio e allo Stadio Dall’Ara di Bologna il 16 luglio.

La carriera dei Depeche Mode

La band inglese nasce nel 1980 a Basildon. La formazione attuale è composta da Dave Gahan e Martin Gore. Negli anni si sono alternati anche Vince Clarke, Alan Wilder e Andy Fletcher. Hanno conquistato il Regno Unito a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, vendendo poi milioni di dischi in tutto il mondo. Sono stati definiti dalla rivista musicale Q come «la band elettronica più popolare e longeva che il mondo abbia mai conosciuto». Tra le hit più famose ci sono Personal Jesus, Enjoy the Silence, Strangelove, Just Can’t Get Enough e Precious.