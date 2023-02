Sanremo 2023, i Cugini di Campagna: membri, canzoni famose, storia e Maneskin

La band I Cugini di Campagna venne fondata nel 1970 su iniziativa di Silvano Michetti e successivamente scritturata dalla casa discografica Pull di Zambrini e Meccia. Ai due discografici si deve il nome del gruppo che doveva rappresentare un sodalizio musicale dal repertorio tradizionale italiano.

Chi sono i Cugini i Campagna

I componenti della prima formazione, ideatrice del nome, sono i fratelli Silvano e Ivano Michetti, Flavio Paulin e Gianni Fiori. Attualmente la band è composta da Silvano e Ivano Michetti, Nick Luciani e Tiziano Leonardi. La prima canzone dei Cdc è Il ballo di Peppe, lanciata dalla trasmissione Alto gradimento di Boncompagni e Arbore. Il brano ottenne uno scarso successo tanto da spingere il quartetto a cambiare genere.Tra il 1973 e il 1977 sono gli anni d’oro della band, che pubblica la canzone cult Anima mia, brano conosciuto in tutto il mondo al quale seguono successi come Innamorata, È lei e Conchiglia bianca. A contribuire al successo del gruppo c’è sicuramente la voce unica, in falsetto, di Flavio Paulin. Nel 1978, però, quest’ultimo esce dal gruppo e viene sostituito da Paul Manners.

Il successo della canzone Anima mia è andato oltre confine, tanto che Dalida ne eseguì una versione in francese nel 1974 e gli Abba la cantarono in svedese. Nel 1974 fu tra i quattro singoli più venduti in Italia ed è ritornata alla ribalta quando Fabio Fazio e Claudio Baglioni la scelsero come titolo della trasmissione andata in onda su Rai 2 nel 1997.

L’addio di Nick Luciani e la partecipazione a Sanremo

Nel 2014, Nick Luciani (voce) ha annunciato le sue dimissioni accompagnate da una nota polemica nei confronti di Ivano Michetti per discordanze sulla gestione del quartetto, denunciando «mancanza di collaborazione, prove e allestimento degli spettacoli». Dopo quasi sette anni di assenza, nel 2021 il cantante è tornato ad essere nuovamente la voce dei Cugini di Campagna, in seguito ad una rappacificazione con Ivano. Il 4 dicembre 2022 è stata annunciata la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 del gruppo, la prima volta in assoluto in 53 anni di carriera. Il brano che i quattro porteranno in gara si intitola Lettera 22 ed è stato scritto dal duo La Rappresentante di Lista.

Lo scontro con i Maneskin

La band ha recentemente fatto parlare di sé per un aneddoto curioso ed inaspettato. Uno “scontro” con i Maneskin, colpevoli di aver copiato il loro look. Il fatto risale al 2021 quando Damiano, all’apertura del concerto degli Stones a Las Vegas, sfoggiò un outfit simile a quello di Nick Luciani.

Un episodio ripreso ironicamente dai Cdc che, dopo aver messo a confronto i due look, hanno rilanciato esibendosi live in una cover parodia di Zitti e Buoni: «Fate qualcosa di meglio, come noi abbiamo fatto con la vostra Zitti e buoni».