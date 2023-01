Sanremo 2023, Crisanti: «Madame doveva essere espulsa come Djokovic»

«Dopo i falsi vaccini Madame doveva essere espulsa come Djokovic». Questa è la posizione di Andrea Crisanti. Il virologo ospite della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora ha commentato la vicenda delle false iniezioni come qualcosa di eticamente inaccettabile.

Crisanti sui falsi vaccini di Madame

Durante la trasmissione si è tornati a parlare del caso Madame e della vicenda del falso green pass. Il nome della cantante, ricordiamo, era tra quelli finiti in un lungo elenco di false vaccinazioni in un’indagine della Procura di Vicenza su segnalazione dell’Asl e che ha portato agli arresti di tre medici di base. Madame, a quanto pare, avrebbe ottenuto la certificazione verde pur non avendo fatto il vaccino. La questione è stata sollevata a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo dove la cantante sarà in gara.

Secondo il virologo Crisanti, però, dopo i falsi vaccini Madame avrebbe dovuto essere espulsa come è successo al tennista Djokovic, escluso agli scorsi US Open. Il virologo e senatore del Pd ha così dichiarato: «L’indagine sui presunti falsi vaccini che riguarda Madame è grave, secondo me dovrebbe essere esclusa da Sanremo come lo fu Djokovic nel tennis: è un problema di menzogne, una questione di civiltà e di esempio. Non so se questo si configura come un reato ma eticamente non è accettabile».

Madame aveva dichiarato sui social di essere «nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e della medicina tradizionale», ammettendo non solo di non aver fatto «prontamente il vaccino del Covid», ma anche di non avere «altri vaccini».

Bassetti spegne la polemica

Sulla questione è intervenuto anche l’infettivologo Matteo Bassetti, che afferma che del caso Madame se ne deve occupare la magistratura e non spetta ai medici commentare la sua partecipazione al festival: «Oggi non c’è più nessun obbligo di vaccinarsi contro il Covid, guardiamo avanti e non indietro ed evitiamo speculazioni».