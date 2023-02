Sanremo 2023, chi sono i Coma_Cose: membri, canzoni e storia del duo

Al Festival di Sanremo 2023 tra i cantanti in gara ci sono anche i Coma_Cose, duo che torna all’Ariston dopo la partecipazione del 2021. Il gruppo è composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, che cantano insieme dal 2017 e non hanno mai negato di essere una coppia anche nella vita. A Sanremo 2023 portano il brano inedito dal titolo L’addio, mentre nella serata dei duetti e delle cover saranno sul palco con i Baustelle per cantare Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri.

Chi sono i Coma_Cose

I Coma Cose sono formati da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Il primo è nato a Gavardo, in provincia di Brescia, nel 1978 ed ha iniziato la sua carriera come fonico. Nel 2010, però, arriva il suo primo disco, Hanno ragione i topi, a cui faranno seguito altri quattro dischi dalle sonorità indie-rock pubblicati con lo pseudonimo di Edipo. Il grande successo, però, tardava ad arrivare e così, a 35 anni, Zanardelli ha cominciato a lavorare come commesso. Proprio nel negozio in cui lavorava conosce Francesca Mesiano, che come nome d’arte ha scelto California, ed i due cominciano a fare musica insieme. Lei, invece, ha iniziato la sua carriera facendo la dj e ha conseguito un diploma in scenografia a Milano, dove si era trasferita da Pordenone, sua città natale.

Il progetto

I Coma Cose nascono ufficialmente tra il 2016 e il 2017 e nei loro primi anni di attività hanno fatto oltre settanta date in tour in giro per l’Italia. Il loro primo EP, Inverno Ticinese, gli dà una discreta popolarità e nel 2017 si esibiscono nel programma televisivo E poi c’è Cattelan. Nel 2019 arriva anche il primo disco, Hype Aura, e nello stesso anno partecipano al concerto del primo maggio a Roma. Vincono due dischi d’oro per i brani Post Concerto e Mancarsi. Il 16 aprile 2021 esce il loro secondo album, Nostalgia, che segna di diritto l’entrata dei Coma Cose nell’alveo dei big della musica Italiana.