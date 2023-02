Sanremo 2023, chi sono i Colla Zio: membri, canzoni e storia del gruppo

I Colla Zio sono un gruppo musicale milanese composto da cinque ragazzi che, grazie alla loro canzone Asfalto, hanno vinto Sanremo Giovani 2023. Come previsto dal regolamento, saranno dunque tra i big in gara al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Non mi va.

Chi sono i Colla Zio: storia e membri della band

I Colla Zio sono un quintetto musicale nato a Milano qualche anno fa, più precisamente nella zona di Piazza Leonardo da Vinci. I loro testi si basano principalmente sulle difficoltà e le caratteristiche della Generazione Z di cui fanno parte. La band è composta da Francesco Lamperti detto Lampo, Andrea Malatesta detto Mala, Tommaso Manzoni detto Petta, Andrea Arminio detto Armo e Tommaso Bernasconi detto Berna. Iniziano il loro percorso debuttando in alcuni festival milanesi, nei locali della città. La loro musica, frammentata e imprevedibile, è difficile da etichettare. Non sono rapper, non sono musicisti indie, non sono pop e basta. Per quanto riguarda il loro nome, Colla sta per collettivo mentre zio per Milano.

Dopo essersi esibiti in diversi festival della città pubblicano i loro primi singoli tra cui Bibite, Americana, Fuori il petto e Straintra. Nel 2021 ottengono un contratto discografico con l’etichetta Woodworm, con la quale pubblicano il loro EP di debutto Zafferano da cui è stato estratto il singolo Gremolada. Nell’estate dello stesso anno si esibiscono al Mi Manchi, festival sostitutivo dell’annuale MI AMI Festival. Nell’aprile 2022 pubblicano il singolo Chiara in collaborazione con il gruppo musicale brasiliano Selton, che ha portato il gruppo alla fama nazionale. Nell’estate 2022 il gruppo si è esibito come band di apertura per concerti di vari artisti tra cui Blanco, Dutch Nazari e Psicologi.

La vittoria a Sanremo Giovani e l’accesso al Festival

Nel settembre 2022, il gruppo partecipa al concorso Area Sanremo vincendo uno dei quattro posti disponibili per Sanremo Giovani, un concorso televisivo volto a selezionare sei esordienti come concorrenti del 73° Festival di Sanremo. I Colla Zio riescono a qualificarsi tra i primi sei accedendo di diritto alla kermesse nella categoria big. Sul palco dell’Ariston porteranno la canzone Non mi va mentre nella serata dei duetti canteranno con Ditonellapiaga la canzone Salirò di Daniele Silvestri.