Sanremo 2023, chi sono Colapesce e Dimartino: canzoni, film e storia del duo

Colapesce e Dimartino sono un duo italiano conosciuto principalmente per la loro hit Musica leggerissima. Dopo ben due anni tornano sul palco di Sanremo 2023 con un nuovo testo dal titolo Splash.

Chi sono Colapesce e Dimartino

Colapesce è il nome d’arte di Lorenzo Urciullo, nato il 6 settembre del 1983 sotto il segno della vergine. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, ha provato a diventare giornalista senza però avere successo. In seguito ha deciso di puntare sulla sua più grande passione, ovvero la musica, iniziando prima a suonare in una band. Dimartino invece è il nome d’arte di Antonio Di Martino, nato il 1° dicembre 1982 sotto il segno del sagittario. Anche lui, come il collega, ha mosso i primi passi all’interno di una band formata nel 1998 per poi sciogliersi poco dopo. Dimartino è fidanzato con Michela Forse con cui ha avuto una bambina di nome Ninalou. Concluse le relative esperienze nel mondo della musica, i due cantanti già amici hanno iniziato a lavorare al loro progetto musicale.

Canzoni e film

Tra le loro canzoni vi sono L’ultimo giorno (2020), Adolescenza nera (2020), Rosa e Olindo (2020), Luna araba con Carmen Consoli (2020), Noia mortale (2020), Toy Boy con Ornella Vanoni (2021), Propaganda con Fabri Fibra (2022) e Non chiamarmi mai con Cerrone (2022). Pochi giorni dopo la kermesse canora, saranno inoltre protagonisti del film La primavera della mia vita – per il duo sarà la prima volta sul grande schermo. La pellicola, in uscita come evento speciale nelle sale italiane dal 20 al 22 febbraio, è un road movie di cui i due artisti sono anche autori del soggetto e della sceneggiatura nonché autori e interpreti della colonna sonora originale in uscita per CAM Sugar.

Colapesce e Dimartino a Sanremo 2023

Tornando alla musica, nel 2021 hanno partecipato a Sanremo con la canzone Musica leggerissima, poi diventato un tormentone. Quest’anno torneranno sul palco dell’Ariston con il nuovo inedito Splash. «La nostra canzone parla delle aspettative. L’uomo a volte si crea delle aspettative ed è una condizione umana molto tipica di questo periodo storico. L’uomo si riempie di cose da fare… per evitare la vita», hanno affermato in un’intervista precisando che questo nuovo brano non avrà la medesima sonorità di Musica leggerissima. Nella serata delle cover, duetteranno con Carla Bruni e canteranno Azzurro, lo storico brano di Adriano Celentano.