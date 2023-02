Sanremo 2023, la classifica dopo la terza serata: Mengoni primo, sul podio Ultimo e Mr. Rain

Amadeus l’aveva detto al termine della seconda serata del Festival di Sanremo: la provvisoria, fatta solo con i voti della sala stampa, era una graduatoria dai margini ridotti e dalle rimonte facili. Così è stato. Dopo la terza serata la nuova classifica mostra il solito Marco Mengoni in vetta, ma anche il balzo dal decimo al secondo posto di Ultimo, che con la sua Alba e grazie a televoto e giuria demoscopica ha quasi ribaltato il verdetto, tallonando il favorito per la vittoria finale. Terzo posto a sorpresa per Mr. Rain con Supereroi.

Mengoni ancora primo, Giorgia ed Elodie scivolano indietro

Se Mengoni può esultare per il terzo giorno di fila in vetta alla classifica, lo fa di più Ultimo, che vede riaperta la sfida al collega e si prepara con una nuova verve alle ultime due serate. In top 5 ci sono anche Mr. Rain con Supereroi, Lazza con Cenere e Tananai con Tango, tre sorprese rispetto alle previsioni della vigilia. Scivolano fuori dai migliori cinque Madame, sesta, e Colapesce e Dimartino, ottavi, ma ieri sul podio. Lontane e deluse, almeno finora, Elodie e Giorgia, rispettivamente al nono e al decimo posto. A completare la top 10 è Rosa Chemical, in settima posizione. Nelle retrovie, invece, Sethu è fanalino di coda, dietro Shari, penultima, e Will, terzultimo. Male Anna Oxa, 25esima, Levante, 21esima e gli Articolo 31, 17esimi.

La classifica generale

1. Marco Mengoni, Due vite

2. Ultimo, Alba

3. Mr. Rain, Supereroi

4. Lazza, Cenere

5. Tananai, Tango

6. Madame, Il bene nel male

7. Rosa Chemical, Made in Italy

8. Colapesce Dimartino, Splash

9. Elodie, Due

10. Giorgia, Parole dette male

11. Coma Cose, L’addio

12. Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato

13. Modà, Lasciami

14. Paola e Chiara, Furore

15. Lda, Se poi domani

16. Ariete, Mare di guai

17. Articolo 31, Un bel viaggio

18. Mara Sattei, Duemilaminuti

19. Leo Gassmann, Terzo cuore

20. Colla zio, Non mi va

21. Levante, Vivo

22. Cugini di campagna, Lettera 22

23. gIANMARIA, Mostro

24. Olly, Polvere

25. Anna Oxa, Sali

26. Will, Stupido

27. Shari, Egoista

28. Sethu, Cause perse