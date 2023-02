Sanremo 2023, la classifica della prima serata: Mengoni già al comando

Dopo una lunga serata, durata quasi 4 ore e non senza colpi di scena, arriva la prima classifica di Sanremo 2023. A esibirsi sono stati 14 artisti su 28, con Mara Sattei a chiudere intorno all’una di notte. In attesa della graduatoria, Gianni Morandi ha omaggiato Lucio Battisti, di cui ricorre l’ottantesimo anniversario di nascita e il venticinquesimo dall’anno della sua morte, cantando il grande successo Il mio canto libero. Nelle prime due serate a votare è soltanto la sala stampa, composta da 150 tra giornalisti di radio, tv, carta stampata e siti web. E ci sono già le prime sorprese, con Ultimo fuori dal podio. Mengoni, invece, è già in vetta.

La diretta sul profilo Instagram di Amadeus

Dopo gli highlights di rito, Amadeus e Chiara Ferragni si intrattengono sul nuovo profilo Instagram del conduttore, che l’influencer ha creato in serata e che ha raggiunto centinaia di migliaia di follower in poco tempo. Una mossa che riporta Ferragni sul terreno che conosce meglio, i social network, dopo una serata fatta di emozioni e paure, come lei stessa ammette. In diretta su Instagram, anche lo sketch con Morandi beccato nel camerino di Amadeus.

Mengoni al comando

E infine la classifica. Amadeus e Chiara Ferragni leggono i nomi dei 14 artisti, a ritroso dalla quattordicesima alla prima posizione. Chiude Anna Oxa con il brano Sali. Poi Olly, gIANMARIA, Ariete, Grignani, Mr. Rain, Cugini di campagna, Colla zio e Mara Sattei. E infine la top five. Leo Gassman con Terzo cuore si assesta in quinta posizione, dietro a Ultimo, quarto con Alba, e a Coma Cose, sul podio provvisorio con L’addio. Secondo posto per Elodie, con il brano Due. E primo posto per il grande favorito, Marco Mengoni, che ha colpito la sala stampa cantando Due vite.

La classifica