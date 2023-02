Sanremo 2023, la classifica generale: Mengoni in testa, male Giorgia e Ultimo

Al termine della seconda serata le classifiche enunciate da Amadeus, Gianni Morandi e Francesca Fagnani sono due. La prima è la graduatoria provvisoria della serata stessa, con la Sala Stampa a votare soltanto i 14 cantanti che si sono esibiti. La seconda, invece, è la classifica generale con i voti dell’8 e del 9 febbraio: si tratta della prima graduatoria del Festival di Sanremo 2023 e inizia a tracciare la strada verso la finale. Tra le delusioni della serata c’è Giorgia. La favorita della vigilia non va oltre il quinto posto ed è fuori dal podio provvisorio, come accaduto ad Ultimo dopo la prima serata. Ma è la classifica generale a far male sia a Giorgia sia a Ultimo, in fondo alla Top 10. Mengoni resta primo, ma occhio a Colapesce Dimartino e Madame.

La classifica provvisoria della seconda serata

La Sala Stampa vota per la seconda sera consecutiva e premia, invece, il brano Splash, cantato da Colapesce e Dimartino. Il duo convince e si posiziona in vetta al podio, davanti a Madame, con Il bene nel male, e a Tananai, il vero exploit della serata con Tango. Seguono Lazza con Cenere e Giorgia con Parola dette male, la favorita della vigilia del Festival insieme a Ultimo e Marco Mengoni. Poi dalla sesta alla quattordicesima posizione: Rosa Chemical, Paola e Chiara, Levante, Articolo 31, Modà, Lda, Will, Shari e Sethu.

La classifica

Colapesce Dimartino, Splash Madame, Il bene nel male Tananai, Tango Lazza, Cenere Giorgia, Parole dette male Rosa Chemical, Made in Italy Paola e Chiara, Furore Levante, Vivo Articolo 31, Un bel viaggio Modà, Lasciami Lda, Se poi domani Will, Stupido Shari, Egoista Sethu, Cause perse

La prima classifica generale: in testa sempre Mengoni, deludono Giorgia e Ultimo

Poi la classifica generale, la prima della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus torna in onda parlando di «differenze minime». Ma la prima graduatoria presenta già una certezza: Marco Mengoni è ancora in vetta, tallonato da Colapesce Dimartino e Madame. Rischiano di essere fuori dalla Top 10 Ultimo e Giorgia, rispettivamente in decima e ottava posizione. Quarto posto per Tananai, poi quinta Elodie, sesti i Coma cose, settimo Lazza. Completa i primi dieci posti Rosa Chemical, nono. Anna Oxa è terzultima. Dietro di lei solo Shari e Sethu, quest’ultimo fanalino di coda.

La classifica completa