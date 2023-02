Sanremo 2023, la lettera di Chiara Ferragni a se stessa

Sulle note di Nessuno mi può giudicare, arriva nuovamente sul palco di Sanremo Chiara Ferragni con un vestito che non è trasparente «ma un disegno del mio corpo». Lo dice lei stessa, dopo un breve momento di stupore, con Amadeus a dire al pubblico: «Calma, calma». «Il corpo di noi donne non deve mai generare odio o vergogna», dice Chiara Ferragni, prima di dare il via al monologo. Una lettera che lei ha scritto alla sé di qualche anno fa.

La lettera: «Ciao bimba»

«Ciao bimba, ho deciso di scriverti una lettera», esordisce Chiara Ferragni, parlando alla sé bambina. «Ogni volta che penso a te mi viene da piangere. E non so bene neanche il perché. Forse perché mi manchi, forse perché vorrei poterti fare uscire fuori un po’ di più e farti vedere quella che è ora la mia vita». L’influencer parla della sua vita attuale: «Non piaccio proprio a tutti ma penso finalmente di piacere a me stessa. Vuoi sapere del tuo futuro? Ho sempre cercato di renderti fiera, per te, per la bambina che sono stata. Ma c’è una cosa che mi fa stare male: in qualunque fase della mia vita, sia quando piangevo in cameretta sia quando sfilavo sui red carpet c’era un pensiero fisso. Non sentirmi abbastanza. Allora vorrei dirti questo: sei abbastanza, lo sei sempre stata. Tutte quelle volte che non ti sei sentita abbastanza brava, bella e intelligente, lo eri. Sai in quanti momenti ti sentirai così? Tantissimi. Questo è uno di quei momenti ed è normale che lo sia. Le sfide più importanti sono nella nostra testa e con noi stessi».

Le insicurezze, le paure e le ansie: «Goditi anche quei momenti»

«Parliamo della tua vita», prosegue Ferragni. «Crescendo vivrai qualsiasi tipo di esperienza, ci saranno momenti di felicità ma anche momenti densi di paura e ansia. Goditi il vento, goditi anche quei momenti, piangi, arrabbiati, urla se devi, fanno parte del tuo percorso e faranno parte di te. Vivile al massimo quelle montagne russe, sia quando vai giù velocissima e ti manca il fiato sia quando sali piano piano e la vetta sembra non arrivare mai. Vivile senza paura. La paura ti accompagnerà tante di quelle volte che perderai il conto. La sfida più grande sarà sempre contro te stessa. Ho imparato che se una cosa ti fa paura probabilmente è la cosa giusta da fare. Solo rischiando si vince veramente, contro chi? Contro le insicurezze nella tua testa».

Ferragni: «Abbiamo tutti la scritta fragile»

La co-conduttrice continua: «Abbiamo tutti la scritta fragile sulla nostra pelle. Siamo scatole che contengono meraviglia e vanno aperte con cura. Ti dico una cosa bellissima: ho due bambini bellissimi, la somma perfetta di un amore immenso. Ma di Fede non ti dico niente, lo scoprirai. Diventerai una mamma anche tu, sembra assurdo. Ma sarai sempre la stessa persona. Con le paure di sempre. Quando guardi i tuoi genitori li vedi infallibili ma ti svelo un segreto: stanno crescendo anche loro con te. Sarà semplice fare il genitore? Mai. Sarà il lavoro più faticoso di tutti. Anche perché le uniche persone che potranno giudicare il tuo operato sono solo loro, i tuoi figli. Ti sentirai in colpa di essere lontano da loro, anche per il lavoro. Ti sentirai quasi sbagliata ad avere altri sogni. Per la nostra cultura sei solo una mamma. Pensa solo questo: quante volte la società fa sentire in colpa le donne perché lavorando stanno lontano dai figli? Praticamente sempre. E quante volte lo fanno con gli uomini? Mai».

Ferragni sugli haters: «Sfidali, lottate per cambiare le cose»

«Ma ti dico una cosa», prosegue, «se farei sempre il tuo meglio per i tuoi figli e saranno il tuo pensiero tutto il giorno probabilmente sei una buona madre. Non perfetta, ma brava abbastanza. Celebra sempre i tuoi successi, anche quelli piccoli che nessuno vede. Non sminuirti mai. E te lo dice una che ha lasciato che qualcuno si prendesse il merito di averla inventata». Ferragni parla del corpo femminile: «Se lo nascondi sei una suora, se lo mostri sei una troia». E poi di haters: «Sfidali, essere una donna non è un limite, dillo alle tue amiche e lottate insieme ogni giorni per cambiare le cose. Ci sto provando, anche in questo momento». Infine la conclusione: «Senti come batte il mio cuore? Riconosci questa emozione? Ti vorrei abbracciare piccola Chiara e dirti di non dubitare di quello che sei. Che alla fine andrà tutto bene e che sì, sarò fiera di te».

