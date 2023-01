Sanremo 2023, Chiara Ferragni svela i brand che la vestiranno

Ormai manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2023, in cui nella prima e ultima serata ci sarà come co-conduttrice Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha annunciato sui social quali saranno i brand che la vestiranno nelle due sere.

Chiara Ferragni al Festival di Sanremo

Chiara Ferragni è senza dubbio la co-conduttrice più attesa degli ultimi anni del Festival, conosciuta a livello nazionale e internazionale come imprenditrice digitale e influencer. «Non sono una conduttrice, non sono un’attrice, né una showgirl. Sarò me stessa», ha affermato a proposito della sua presenza all’Ariston.

Sarà accanto ad Amadeus e Gianni Morandi alla conduzione dell’edizione 2023, in arrivo il 7 febbraio, nella prima e ultima sera. Negli altri giorni saranno invece presenti Francesca Fagnani, nella seconda serata, Paola Egonu, nella terza e Chiara Francini, nella quarta.

Chiara Ferragni svela i brand che la vestiranno a Sanremo 2023

A poche settimane dall’inizio della kermesse, l’influencer ha voluto svelare sui suoi canali social quali saranno i brand che la vestiranno nelle due serate. Si tratta di Dior e Schiapparelli. «Uno dei due designer è Maria Grazia Chiuri per Dior. L’altro brand sarà Schiaparelli, con degli abiti disegnati apposta da Daniel Roseberry per Sanremo», ha detto l’imprenditrice nelle storie di Instagram. Continuando: «Io ho un rapporto pazzesco con entrambi i brand e con entrambi i designer e non vedo l’ora di farvi vedere quello che abbiamo creato insieme». «Sanremo, arriviamo!», ha poi concluso mostrando tutto il suo entusiasmo per il suo primo ruolo di conduttrice.

Un indizio di qualche giorno fa sui social aveva già fatto intuire che uno dei brand potesse essere Schiaparelli, in quanto l’imprenditrice è apparsa in un video con degli stivali dalla zeppa altissima dello stesso brand.