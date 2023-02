Sanremo 2023, chi è Will: canzoni, X Factor e biografia del cantante

Will è in gara al Festival di Sanremo 2023 e si è conquistato la partecipazione alla gara dei big per essere arrivato tra i primi sei nella classifica dell’ultima edizione di Sanremo giovani, dove ha partecipato con il brano Le cose importanti. All’Ariston, invece, porta il brano Stupido, che parla di una grande delusione d’amore, mentre nella serata delle cover sarà sul palco con Michele Zarrillo per cantare insieme il brano Cinque giorni proprio di Zarrillo.

Will a Sanremo 2023: la biografia, X Factor e le canzoni

Will, nome d’arte di William Busetti, ha 23 anni (classe 1999) ed è originario della provincia di Treviso, Vittorio Veneto per l’esattezza. Trascorre la sua infannzia a Soligo dove gioca a calcio e coltiva la passione per la musica. Dopo il liceo inizia a scrivere le prime canzoni e a pubblicarle su YouTube e, nel 2019, escono i suoi primi 3 singoli tra cui Rosso. Nel 2020 partecipa alle selezioni di X Factor, quell’anno condotto da Alessandro Cattelan e con i giudici Hell Raton, Emma Marrone, Manuel Agnelli e Mika. Il suo brano Estate cantato davanti alla giuria diventa subito virale e in poco tempo colleziona 30 milioni di ascolti su Spotify. Poco dopo, Will pubblica il suo primo EP dal titolo Chi sono veramente. Arriviamo così ai tempi più recenti, a Sanremo giovani e al brano Le cose più importanti che sta riscuotendo un buon successo.

Il profilo Instagram di Will

Il cantante Will ha un discreto seguito anche sui social network, Instagram in particolare, dove ha fin qui collezionato circa 35 mila followers. I suoi contenuti sono prettamente a tema musicale, con il giovane artista che tiene aggiornati i fan in merito alle nuove uscite, ai suoi impegni lavorativi e per le esibizioni dal vivo. Non molto si conosce, invece, della sua vita privata.