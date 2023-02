Sanremo 2023, chi è Shari Noioso: biografia e canzoni della cantante

Al Festival di Sanremo 2023 tra i big in gara c’è anche Shari Noioso, cantante di 22 anni originaria di Monfalcone. Al momento deve molta della sua popolarità al fatto di aver partecipato a Tu si Que Vales e per aver fatto i provini di Amici 20, non riuscendo tuttavia ad entrare nella famosa scuola di Canale 5. Shari é uno dei sei concernenti di Sanremo giovani 2023 che ha conquistato la possibilità di partecipare alla gara dei big. Era in gara con il brano Sotto voce. All’Ariston si esibisce con la canzone dal titolo Egoista, mentre nella serata dei duetti canterà con Salmo un medley di Zucchero Fornaciari.

Chi è Shari

Classe 2002, Shari Noioso è originaria della provincia di Gorizia, Monfalcone per l’esattezza. È qui che trascorre i primi anni della sua vita, per poi trasferirsi, a 7 anni, ad Udine con la sua famiglia. Si avvicina al mondo della musica prendendo lezioni di pianoforte ed inizia a scrivere le sue prime canzoni sia in italiano che in inglese. Frequenta inoltre la scuola di musica The Groove Factory e diversi workshop per migliorare nel canto, tra cui quello del celebre autore Bungaro. Molto seguita sui social network, in particolar modo su Instagram, Shari si dimostra sempre molto aperta con la sua community nel raccontare cosa accade nelle sue giornate.

La carriera della cantante

A soli 12 anni, Shari partecipa al VideoLive Festival esibendosi con una cover di Christina Aguilera. Nel 2015 è il turno di Tu si que vales, dove conquista i giudici cantando The sound of The silence. Ottiene una buona visibilità che la porta a collaborare con Benji e Fede e Il Volo. A 18 anni prova ad entrare ad Amici 20, non supera i provini ma non si perde d’animo e, infatti, nel 2022 è finalista a Sanremo giovani e conquista la gara dei big.