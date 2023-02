Sanremo 2023, chi è Sethu: canzoni, vero nome e storia dell’artista

Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023 c’è anche Sethu, nome d’arte scelto da Marco De Lauri. Il trapper ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica con suo fratello gemello, per poi continuare con la carriera da solista. Alle sue spalle ha già un Ep, diversi singoli e molte collaborazioni, mentre all’Ariston porta il brano dal titolo Cause perse. Sethu è uno dei sei giovani che hanno avuto accesso alla gara dei big del Festival 2023 grazie alla partecipazione a Sanremo giovani, dove ha portato il brano Sottoterra.

Chi è Sethu?

Sethu, il cui vero nome è Marco De Lauri, è nato a Savona nel 1997 e ha iniziato a fare musica con il fratello gemello, che porta il nome d’arte di Jiz. Della sua vita privata si conosce molto poco, e anche guardando il suo profilo Instagram si capisce che al momento sia molto concentrato sul suo percorso artistico.

Le canzoni di Sethu

Sethu non ha mai negato di farsi ispirare nella sua musica dalla Liguria e della sua importante storia musicale. Il tutto, naturalmente, adattato al suo progetto e al suo linguaggio. Nei suoi testi, spesso malinconici e crudi, emerge spesso il grido d’aiuto della sua generazione, troppo spesso lasciata ai margini e in preda alle difficoltà tra la paura per il futuro, il bisogno di libertà e gli sbalzi tra gioia e tristezza. La produzione musicale di Sethu inizia nel 2018, quando pubblica il suo primo Ep dal titolo Spero ti renda triste….

Nel 2019 escono i singoli Butterfly Knife e Hotspot (con Lil Sadape), che gli consentono di ricevere le prime attenzioni da parte degli addetti ai lavoro. E ancora, nel 2020, escono i singoli Blacklist, Calmo, e Pioverà per Sempre. Dopo diverse collaborazioni di successo, nel 2022 arriva il primo contratto importate per l’artista che firma con la Carosello Record e pubblica il singolo Giro di notte.