Sanremo 2023, chi è Madame: canzoni, nome e fidanzata della cantante

Nel roster dei cantanti che animeranno la gara del Festival di Sanremo 2023 figura anche Madame, cantautrice e rapper conosciuta al grande pubblico grazie al successo del brano Sciccherie uscito nel 2018. È per la seconda volta al Festival della canzone Italiana e il suo brano in gara è intitolato Il bene nel male. Di lei si é parlato molto di recente a causa del fatto che è risultata essere in possesso di un green pass falso, non avendo mai effettuato la vaccinazione contro il Covid. Per questa vicenda ha rischiato di essere esclusa dalla kermesse canora, con la cantante che é stata costretta a scusarsi sui social per il suo comportamento. Madame ha dichiarato in un’intervista a Repubblica di essere bisessuale, ma poco si conosce in merito alla sua vita privata e alla presenza di eventuali fidanzate/i.

Madame: vero nome e biografia

Francesca Calearo, questo il vero nome di Madame, è nata a Vicenza nel 2002. Molto conosciuta e apprezzata nell’ambiente rap italiano, è uno dei talenti che fanno riferimento a Paola Zukar, manager, tra gli altri, anche di Clementino, Marracash e Fabri Fibra. I primi passi nel mondo della musica comincia a muoverli a soli 16 anni, quando pubblica il singolo Anna e, soprattutto il singolo Schiccerie che, come detto, ha avuto un grandissimo successo e vanta oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Da quel brano per lei inizia un periodo florido di apparizioni in tv e di concerti, così come di importati collaborazioni artistiche che vanno da Marracash a Dardust passando per Ernia, Dani Faiv e i Negramaro. Ha già partecipato al Festival di Sanremo nel 2021, posizionandosi ottava nella classifica generale e vincendo il premio Lunezia per Sanremo.

Madame: le canzoni più note

Dal suo esordio, Madame ha pubblicato diverse canzoni che sono state molto apprezzare dal pubblico. Tra queste ricordiamo La promessa dell’anno, Il mio amico, Clito, Marea, Tu mi hai capito e L’eccezione.