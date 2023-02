Sanremo 2023, chi è LDA: Amici, canzoni, vero nome e biografia

LDA è il nome d’arte di Luca D’Alessio, conosciuto per la sua partecipazione ad Amici. Quest’anno è tra i Big di Sanremo 2023, con il suo brano Se poi domani di cui è anche autore.

LDA: biografia e canzoni

Luca D’Alessio è nato il 27 marzo 2003 a Napoli e da sempre ha avuto una forte passione per la musica. Figlio del cantautore italiano Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, ha seguito le orme del padre iniziando a scrivere e comporre brani propri. Il 27 marzo 2020 ha pubblicato il suo singolo di debutto Resta, seguito dal singolo Vediamoci stasera con il rapper italiano Astol e il cantante spagnolo Robledo.

A marzo 2021 è uscito il singolo Vivimi e successivamente ha partecipato come ospite all’album Buongiorno di Gigi D’Alessio, duettando sull’omonimo brano e sul singolo Di notte. Nello stesso anno è stato un concorrente della ventunesima stagione del talent show Amici di Maria De Filippi, giungendo alla fase finale dove si è piazzato al quinto posto nella categoria cantanti. Durante l’esperienza a Mediaset sono usciti i singoli Quello che fa male, Sai e Scusa – il primo, in particolare, è stato certificato disco di platino ed è stato riarrangiato anche in una versione spagnola.

Il 25 aprile 2022 è uscito il singolo Bandana, certificato disco d’oro e precedente l’uscita del suo primo EP omonimo, che debutta al numero 3 della Classifica FIMI Artisti. Il 4 dicembre 2022 è stata annunciata ufficialmente la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023.

LDA a Sanremo 2023

«Se poi domani è una canzone romantica scritta in un momento di indecisione. Come in tutte le storie d’amore, ci si chiede se ciò che si prova sia la realtà o una bugia. Spero di riuscire a trasmettere le mie sensazioni e che le persone si possano ritrovare nelle mie parole. Il tema principale è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo. Il titolo è Quello che fa bene, perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita. Non vedo l’ora che diventi del mio pubblico!», ha raccontato l’artista a proposito della canzone che porterà in gara all’Ariston.