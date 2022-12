Dopo il successo dei Maneskin a Sanremo non doveva tornare il rock?

Notizia di qualche giorno fa, i Maneskin vanno a vincere un American Music Award come Favorite Rock Song, per la cover di Beggin’, andando a battere nomi come quelli di Kate Bush, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers e Imagine Dragons. Notizia di ieri, è uscito il cast del prossimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo, il quarto targato Amadeus, e il nome più rock nella lista è quello dei Cugini di Campagna. Si chiude il sipario, il pubblico lascia in silenzio la sala, come il venerdì santo dopo che vengono aperti i sepolcri. Raccontata così, la faccenda, potrebbe suonare pretestuosa, perché i Maneskin hanno vinto un premio internazionale piuttosto blasonato, e per altro sono candidati ai Grammy Awards, che come premio è il top di gamma, come Best New Artist, e la lista dei cantanti in gara alla 73esima edizione della kermesse della città dei fiori, con loro, nulla ha a che vedere, men che meno i Cugini di Campagna. Ma a voler essere un pochino maliziosi, qualche nesso tra le due notizie c’è, e non stiamo certo evocando lo spirito della cover di Zitti e buoni eseguita in maniera non proprio credibilissima dagli imperituri autori di Anima mia.

Il trionfo dei Maneskin avrebbe dovuto aprire le porte dell’Ariston al rock’n’roll

Ricorderete la vittoria dei Maneskin al Festival, anno del signore 2021, la vittoria all’Eurovision Song Contest ancora da venire, come da venire anche tutto quel che è seguito: i primi posti in classifica, i miliardi di stream, i tour mondiali, le collaborazioni importanti, una fama crescente, globalizzata. Quando quindi il grande risultato da Damiano e soci era appunto il Leone rampante su palma, lì a Sanremo, In molti iniziarono a vagheggiare un ritorno del rock’n’roll nei nostri lidi. Di più, viste le solite polemiche, quelle sì pretestuose, di chi, boomer, accusava i ragazzi romani di non essere veramente rock, derivativi, troppo attaccati al look, quelle faccende lì ormai diventate quasi un canone, in molti, ai tempi, hanno iniziato a parlare di boom di iscrizioni alle scuole di musica, specie ragazze che iniziavano a suonare il basso (Victoria è con Damiano la titolare estetica della band).

In molti hanno iniziato a parlare di sale prove straboccanti di nuove band, una lista d’attesa degna di questo nome; in molti, soprattutto tra addetti ai lavori, gente che dovrebbe saperla lunga e cui non è mai chiesto di fare il tifo, hanno iniziato a parlare di un futuro prossimo fatto di chitarre distorte, batterie pestate, giri di basso infuocati, i Maneskin assurti al ruolo di modello da imitare e da seguire. Tutto molto affascinante, in un’epoca di autotune e di cantanti, si fa per dire, che si esibiscono cianciando direttamente sulle basi con voce. Chi ha visto il concerto Love Mi di Milano, ideato da Fedez e J-Ax ben sa di cosa vado parlando. In un’epoca così oscura vedere gente che suona davvero, o che magari questo ci mostra, vedere strumenti reali, non computer o lettori cd, sapere di giovanissimi ragazzi che sono partiti da via del Corso a Roma con un cappello in terra per raccogliere qualche spiccio, e sono finiti nei cartelloni dei principali festival rock al mondo, a fianco dei nomi che al rock abbiamo sempre ricondotto il pensiero rincuora, di più, ben lascia sperare per un futuro prossimo.

Chitarre distorte e assoli? Scordiamoceli anche quest’anno

Peccato – e veniamo a noi, e veniamo a oggi – che mentre loro, i Maneskin, stanno da settimane infiammando I palchi nordamericani, con puntate anche in centro America, sale da concerti sold out, un pubblico che canta e balla come impazzito, da noi vada in scena tutt’altra realtà. Tg1 della domenica. Mentre gli italiani, Dio quanto è posticcia questa cosa di parlare dell’ormai raro pubblico televisivo come se rappresentasse realmente la maggioranza degli italiani, se ne stanno a tavola per il pranzo in famiglia, tagliatelle fumanti e la torta della nonna al caldo in forno, ecco che Amadeus appare in video alle spalle della giornalista per sciorinare la sua lista. Da giorni si vociferano nomi anche improbabili, che tali si dimostreranno – penso a Gino Paoli, 88 anni – ma nulla di certo era in effetti sul tavolo di chi di musica si occupa, perché il nasuto presentatore veronese è diventato abilissimo a sviare gli inseguitori, e soprattutto ha messo una taglia altissima su chi, tra i suoi collaboratori, dovesse mai fare la spia. Inizia a leggere, e noi, noi italiani, certo, ma anche noi addetti ai lavori, siamo pronti a raccogliere il frutto di quella messe, in Rock We Trust e via discorrendo. Certo, l’anno scorso il rock è rimasto fuori dalla porta, proprio fuori del tutto, a meno che non si vogliano considerare davvero rock le Vibrazioni, che comunque sarebbero state 1/25 del cast. Ma i tempi non erano ancora troppo maturi: per andare a Sanremo tocca prepararsi e si comincia almeno con un anno di anticipo. Quest’anno, si pensava, non potrà che essere un florilegio di band e di solisti pronti a eseguire brani in quattro quarti, chitarre distorte e assoli. Invece, ohibò, nome dopo nome, Amadeus ha iniziato specificando che i Big che avrebbe annunciato sono 22, cui si aggiungeranno ben sei dei giovani in gara a dicembre, per un totale di 28 artisti, roba che neanche in un film di Wes Craven.

Cast interessante ma per il rock dovremo accontentarci del look dei Cugini di Campagna

Nome dopo nome abbiamo cominciato a intuire che di rock non ce ne sarebbe stata neanche l’ombra. Un cast anche interessante, con Big davvero tali quali Giorgia, Ultimo, Marco Mengoni, Anna Oxa, Gianluca Grignani; grandi ritorni quali Paola e Chiara e Articolo 31; giovani alla moda, Madame, il blockbuster Lazza, Tananai, Rosa Chemical. Insomma, non è necessario citarli tutti stando poi attenti a ogni passaggio a trovare la giusta collocazione, 22 nomi interessanti, ma assolutamente non rock. Ma proprio per niente per niente. Al punto che, pensa come siamo messi, davvero i Cugini di Campagna, col loro look fatto di basettoni e scarpe con le zeppe, colori fluo e capelli cotonati, potrebbero almeno ambire a definirsi rock nel look, non tracimasse quello un po’ troppo spesso nel trash. Divertente, intendiamoci, ma non esattamente rincuorante, questo, tanto più se si considera che fino a qualche giorno fa si parlava di un cast che avrebbe dato spazio a Manuel Agnelli, Marlene Kuntz, Vasco Brondi e Fast Animals and Slow Kids. Certo, stiamo parlando del Festival di Sanremo, e come si dice in questi casi, il fatto che ne stiamo appunto parlando dimostra che Amadeus sa il fatto suo, perché è per farne parlare e far parlare di sé, in fondo, che si porta a casa la pagnotta. Resta che il rock, quello che in molti hanno voluto appiccicare come un adesivo sulla fiancata della macchina Maneskin, meritevole della vittoria al Festival 2021 come dei tanti successi portati a casa nei due anni successivi, anche senza bisogno di scomodare i santi, ancora una volta è esattamente l’opposto del convitato di pietra, un Godot che si aspetta e si aspetta, ma alla fin fine ha sempre cose più importanti da fare.