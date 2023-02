Sanremo 2023, Blanco si arrabbia e distrugge i fiori sul palco

Blanco si arrabbia e se la prende coi fiori. Momenti di imbarazzo sul palco dell’Ariston dove il vincitore dell’edizione del 2022 ha cantato il suo ultimo singolo L’isola delle rose. L’imprevisto della prima serata del Festival di Sanremo 2023 arriva poco dopo la mezzanotte, quando l’ospite, che già si era esibito con Mahmood con Brividi nella prima parte della puntata. Salta l’audio e lui si arrabbia e non poco, ma il gesto non viene apprezzato dal pubblico dell’Ariston, che protesta.

Blanco: «Volevo divertirmi»

Il pubblico lo fischia nonostante lui chieda scusa. «Mi spiace. Non si sentiva». Ma il pubblico non perdona e rumoreggia. Lui più volte prova a giustificarsi: «Mi sono divertito lo stesso». Amadeus: «Perché hai spaccato i vasi?» E lui: «Volevo divertirmi comunque». Il pubblico urla no, qualcuno chiede ad Amadeus di non farlo più esibire ma lui promette al cantante, vincitore lo scorso anno, di re-inserirlo in scaletta. Amadeus riesce a placare gli animi e dopo il collegamento con Rai Radio2 torna a ironizzare: «Era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva qualcosa di simile».

IL MOMENTO BUGO DEL SANREMO 2023 GRAZIE BLANCO #sanremo2023 pic.twitter.com/T3CE85sfsS — 𝒩 (@trovarsi) February 7, 2023

Morandi arrabbiato spazza il palco

Nel frattempo Gianni Morandi, svela Amadeus, «sta calmando Blanco». Poco dopo arriva sul palco con una scopa e spazza il palco, spostando via gli ultimi petali, ma visibilmente arrabbiato. E salta anche un collegamento, ma Amadeus non si perde d’animo e scherza: «Ma cosa sta succedendo?». Morandi poi torna su Blanco: «Con tutti i momenti belli che stiamo vivendo vedrai che domani parleranno solo di questo momento». E la regia alla fine decide di mandare in onda Fiorello. «Ciuri, siamo alla prima puntata e sta succedendo di tutto!», dice Amadeus. E lui: «Che minchia fai? Ma che stai facendo? E poi perché sbagli i nomi di tutti?». Il riferimento è a un errore ad inizio puntata, quando ha chiamato gIANMARIA, giovane cantante in gara, Sangiovanni. Ma poco prima, un altro errore, perché Amadeus ha chiamato Blanco con il nome del rapper esibitosi poco prima, Salmo.