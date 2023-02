Sanremo 2023, Black Eyed Peas ospiti la seconda serata: storia e canzoni della band

Il gruppo statunitense Black Eyed Peas è tra i super ospiti internazionali della 73° edizione del Festival di Sanremo. Il gruppo vincitore di ben 6 Grammy Awards è pronto a regalare al pubblico italiano un grande spettacolo. La sua partecipazione è attesa nella seconda serata della kermesse sanremese in programma mercoledì 8 febbraio.

Chi sono i Black Eyed Peas?

I Black Eyed Peas sono un gruppo musicale alternative hip hop statunitense formatosi nel 1995 a Los Angeles per iniziativa dei rapper Apl.de.ap, Will.i.am e Taboo. Il loro album di debutto fu Behind the Front pubblicato nel 1998, al quale seguirono altri successi come Bridging The Gap nel 2000, Elephunk nel 2003, Monkey Business nel 2005 e The E.N.D. nel 2009 che segnò la loro svolta dance pop.

Tante le hit della band, tra le cui uscite più recenti ci sono l’album Masters of the Sun Vol. 1, nel 2018, che ha segnato il ritorno verso l’hip hop nonché il primo uscito dopo l’abbandono della cantante Fergie e Translation, pubblicato nel 2020 e frutto della collaborazione del trio con svariati esponenti della scena pop latina. Quest’ultimo ha riportato il gruppo ad un successo più commerciale grazie alle hit Ritmo e Mamacita, che hanno conquistato la certificazione Doppio Platino e la Top 5 dell’airplay radiofonico italiano. Il gruppo ha stabilito dei record strepitosi nel panorama musicale: 35 milioni di album e 120 milioni di singoli venduti.

Elevation: il loro ultimo album

L’ultimo album della band contiene molte hit di successo tra i brani più trasmessi in radio in questo momento, da Simply The Best con Anitta ed El Alfa a Don’t You Worry con Shakira e David Guetta – quest’ultimo conta oltre 200 milioni di stream. Il gruppo hip-hop statunitense, autore di una serie di album rivoluzionari che stanno facendo la storia della musica dance pop contemporanea, è pronto a portare la sua energia sul palco dell’Ariston.