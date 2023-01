Sanremo 2023, Beppe Vessicchio non ci sarà: “Quest’anno poso la bacchetta”

Il maestro Beppe Vessicchio in questa nuova edizione del Festival di Sanremo non dirigerà l’orchestra ma avrà il ruolo di intervistatore.

Un’edizione ricca di sorprese questa 73 esima dell kermesse. A poche settimane all’inizio dell’evento che andrà in onda dal 7 al 11 febbraio su Rai Uno, arriva una dichiarazione del maestro Beppe Vessicchio che quest’anno sarà il grande assente.

Il direttore d’orchestra non salirà sul palco dell’Ariston, almeno non nei suoi soliti panni. Lui stesso ha voluto confermare l’assenza qualche ora fa, dichiarando di essere pronto a lasciare la bacchetta.

“Al Festival non ci sarò — ha spiegato Vessicchio a La Stampa —, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara né nei giovani, né nei Big”.

Il direttore d’orchestra ha 66 anni e ha spiegato che la sua scelta di “allontanarsi” dal palco dell’Ariston non è di certo una novità: già in qualche edizione passata aveva messo da parte la sua bacchetta per dedicarsi ad altro, sia all’Ariston che lontano dal Festival.

La nuova veste del Maestro Vessicchio

Nel 2022, come ricorda lo stesso Vessicchio, fece un’eccezione per le Vibrazioni, «anche perché con Francesco Sarcina c’è un legame di lunga data così come il feeling e la stima che ho con Elio e le Storie tese».

Questa volta, invece, davvero non salirà sul palco nei panni di direttore d’orchestra per nessun artista. Vessicchio sarà a Sanremo in una veste completamente inedita.

Se negli anni passati era stato protagonista con i The Jackal in alcuni sketch, nel 2023 il ruolo del maestro sarà quello di intervistatore in un podcast per Amazon Music nel quale incontrerà gli artisti in gara.

“Italians do Hits Better“ è il nome del podcast in cui i cantanti si racconteranno e raccontaranno Sanremo.