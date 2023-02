Dal bacio tra Elodie e BigMama a «Giorgia, legalizzala»: momenti iconici della quarta serata a Sanremo

La quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata interamente alle cover, è stata ricca di momenti brevi e fugaci, destinati a infiammare i social e diventare iconici. I fan della kermesse canora si sono scatenati con baci, frasi sfuggite e rubate, brevi battute, sex toys e perfino appelli al governo.

Elodie infiamma l’Ariston e bacia Big Mama

Dopo un fugace Zarrillo che chiude l’esibizione con Will parlando di diritti civili, il primo momento cult lo regala Elodie. La cantante romana infiamma l’Ariston e i social con un look provocante, mostrandosi in tutta la propria bellezza e bravura nella cover di American Woman. A interpretarla con lei è BigMama, avellinese rapper classe 2000, che al termine del brano riceve il bacio della stessa Elodie. Un altro bacio sul palco dopo quello di ieri tra Amadeus e Rocío Muñoz Morales.

nessuno riuscirà a superare ciò che elodie e big mama hanno fatto spiace ma loro meritano il primo posto #sanremo2023 pic.twitter.com/GK28n2QrHf — shadow 💐 (@raffinatissimo_) February 10, 2023

Morandi e l’effetto Cuccarini

Si prosegue e a far ridere l’Ariston ci pensa Peppino di Capri, che nel ricevere il premio Città di Sanremo alla carriera ringrazia e poi afferma: «Meglio tardi che mai». Ma è con l’arrivo sul palco di Lorella Cuccarini che Sanremo ha una nuova citazione diventata subito virale. La showgirl e conduttrice balla e canta sulle note di La notte vola insieme ad Olly. Morandi non resiste al fascino della 57enne e confessa: «La Cuccarini era in forma eh? Mi ha fatto effetto».

Arisa a Grignani: “Gianluca, abbiamo fatto un casino”

La sfilza di cover prosegue. E anche nella quarta serata uno dei grandi protagonisti è Gianluca Grignani. La cover è della sua Destinazione paradiso e con lui c’è la potente voce di Arisa, oltre all’applauditissimo Beppe Vessicchio a dirigere l’orchestra. Succede di tutto, tra fiori regalati e passeggiata in platea. Arisa tornando sul palco insegue Grignani: «Gianluca, abbiamo fatto un casino». Il video e la frase diventano virali in pochissimo tempo.

Articolo 31 e Fedez: “Giorgia, legalizzala”

Un altro momento iconico arriva con gli Articolo 31 e Fedez sul palco. J Ax, Dj Jad e il rapper che pochi giorni fa ha fatto scalpore con il suo attacco al governo, hanno dato vita a un medley con i successi più importanti della band. Tra questi c’è anche la celebre Ohi Maria, scritta e pubblicata nel 1994. E proprio mentre i tre cantano il brano, che parla con sottintesi non troppo velati della marijuana, urlano: «Giorgia, legalizzala». L’invito è rivolto alla premier Giorgia Meloni e ha rapidamente fatto il giro del web.

Le standing ovation al duo Giorgia-Elisa e a Mengoni

Anche la musica è stata grande protagonista, come sempre accade a Sanremo. I momenti più apprezzati sono stati due. Da una parte il duetto di Giorgia ed Elisa sulle note di Luce e Di sole e d’azzurro. Dall’altra l’esibizione di uno strepitoso Marco Mengoni, che ha intonato Let it be dei Beatles accompagnato dal gruppo gospel Kingdom Choir. In entrambi i casi è scattata la standing ovation.

Rosa Chemical porta sul palco un sex toy

C’è poi stato il momento Rosa Chemical. L’artista ha cantato America di Gianna Nannini insieme alla rapper Rose Villain. Un’esibizione sopra le righe, con un sex toy mostrato alla telecamera dal cantante, tra i più discussi e apprezzati della kermesse. Al termine della canzone, Rosa Chemical ha anche urlato «viva l’amore e viva il sesso».