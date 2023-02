Sanremo 2023, gli ascolti della quarta serata: 66,5 per cento di share

Sono stati 11 milioni 121 mila i telespettatori che su Rai 1 hanno seguito in media (dalle 21:25 all’1:59) la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover e ai duetti: share del 66,5 per cento, dato più alto per la serata del venerdì nella storia del Festival dal 1987, quando furono introdotte le rilevazioni Auditel: in quell’anno la serata del venerdì ottenne il 67,50 per cento.

LEGGI ANCHE: Dal bacio tra Elodie e BigMama a «Giorgia, legalizzala»: momenti iconici della quarta serata a Sanremo

La prima parte della serata duetti (dalle 21:25 alle 23:41) è stata seguita da 15 milioni 46 mila spettatori pari al 65,2 per cento di share; la seconda (dalle 23:44 all’1:59) da 7 milioni 41 mila pari al 69,7 per cento. L’anno scorso la quarta serata del festival aveva ottenuto in media 11 milioni 378 mila telespettatori, pari al 60,6 per cento di share. Nel 2022 la prima parte della serata cover aveva raccolto 14 milioni 731 mila spettatori con il 59,2 per cento, mentre la seconda 7 milioni 543 mila con il 63,5 per cento.

Il picco di share quando Chiara Francini ha annunciato Lazza

Nel corso della serata dei duetti, il picco è stato raggiunto alle 21:46, con 16.682.803 telespettatori mentre Chiara Francini annunciava l’esibizione di Lazza. Al momento il picco in share dell’edizione 2023 è rappresentato dal 73,95 per cento toccato all’1:51 della seconda serata, mentre il Presidente della regione Liguria Giovanni Toti premiava Marco Mengoni.

LEGGI ANCHE: Festival di Sanremo 2023: scaletta, cantanti e ospiti della finale

Amadeus quater, prosegue la marcia trionfale

Prosegue così la marcia trionfale dell’Amadeus quater. Rispetto allo scorso anno, il Festival registra un +2.8 per cento in valori percentuali e (terminando circa venti minuti dopo) un -257 mila in valori assoluti. La terza serata del Festival di Sanremo 2023 aveva totalizzato il 57,6 per cento di share, tenendo davanti al televisore in media 9 milioni e 240 mila spettatori.