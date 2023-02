Sanremo 2023, gli ascolti della finale: 66 per cento di share

Ieri sera la finale di Sanremo è stata visto in media da 12.256.000 spettatori con il 66 per cento di share. Per trovare una media più alta di quella ottenuta da Amadeus bisogna risalire al 1997, quando il Festival condotto da Mike Bongiorno, con Piero Chiambretti e Valeria Marini, ottenne uno share medio nella finale del 68.29 per cento. L’anno scorso la serata finale era stata vista da 13.205.000 spettatori, con il 65 per cento di share.

I dati Auditel si fermano alle ore 2: ecco perché

La finale del Festival che ha incoronato Marco Mengoni vincitore è stata vista nella prima parte, dalle 21:25 alle 23:54, da 14.423.000 spettatori con il 62,7 per cento di share. E, nella seconda parte – dalle 23:58 all’1:59, da 9.490.000 spettatori con il 73,7 per cento di share. Pur essendo durata la finale quasi fino alle 2:30, il dato diffuso oggi non include né il messaggio di Zelensky né la proclamazione del vincitore perché dopo le ore 2 la rilevazione Auditel passa al giorno successivo. Il picco in valori assoluti è arrivato alle 22:01 con 15.674.000 telespettatori, durante l’esibizione dei Depeche Mode. Il picco in share invece all’1:44, mentre Amadeus lanciava i codici televoto per il ballottaggio finale: 82,7 per cento.

Su Canale 5 C’è posta per te ha ottenuto il 12,3 per cento

L’anno scorso la serata finale era stata seguita nella prima parte (dalle 21:22 alle 23:54) da 15.660.000 spettatori con il 62,1 per cento di share e nella seconda (dalle 23:58 all’1:48) da 10.153.000 spettatori con il 72,1 per cento di share. Dopo anni di “tregua”, Mediaset ha confermato la regolare programmazione nella settimana del Festival di Sanremo. Canale 5 ieri sera ha ad esempio trasmesso in prime time C’è posta per te: il people show condotto da Maria De Filippi ha ottenuto in media 2.652.000 spettatori, con il 12,3 per cento di share.