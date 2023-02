Sanremo 2023, Anna Oxa: età, canzoni, figli e biografia della cantante

Anna Oxa è nata a Bari il 28 aprile 1961. Cresciuta a Bari, dove ha frequentato il liceo artistico, fin da ragazzina ha dimostrato un enorme talento canoro e a soli 15 anni ha prodotto il suo primo disco. L’anno successivo è arrivata al Festival di Sanremo, dove si appresta a tornare con il brano Sali (Canto dell’anima).

La carriera e le canzoni di Anna Oxa

La sua carriera è iniziata nel 1978 grazie ad Ivano Fossati, che scrisse per lei il brano Un’emozione da poco con il quale ha debuttato al Festival di Sanremo. La Oxa sul palco dell’Ariston si fece notare da subito per la sua potente voce ma anche per il suo look trasgressivo con tanto di cresta punk. L’esordio a Sanremo è un successo, tanto che l’artista è arrivata seconda nella classifica finale.

Tante le collaborazioni che sono seguite con musicisti famosi del panorama italiano: Lucio Dalla, Giorgio Gaber, Mario Lavezzi, Roberto Vecchioni. Durante la sua carriera è salita per ben quattordici volte sul palco dell’Ariston, raggiungendo la vittoria in due edizioni: nel 1989 con Ti Lascerò, in duetto con Fausto Leali, e nel 1999 con il brano Senza Pietà. Tra le sue canzoni più famose vi sono È tutto un attimo, Quando nasce un amore, Io no, Donna con te, Storie, Cambierò e Tutto l’amore intorno.

La vita privata

Artista con una voce straordinaria, Anna Oxa è tra le interpreti femminili più apprezzate nel panorama italiano e non solo per le sue doti canore – ha fatto sempre parlare di sè anche per i suoi look audaci. In questa edizione del Festival di Sanremo si esibirà con un brano dall’anima soul, Sali.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata tre volte: con il musicista e cantautore Franco Ciani, con Behgjet Pacolli, un imprenditore e politico kosovaro, e con Gianni Belleno, batterista dei New Trolls. La cantante ha inoltre due figli, Francesca e Qazim.