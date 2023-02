Sanremo 2023, Angelo Duro ospite la seconda serata: età, fidanzata e biografia

Angelo Duro è un comico italiano e scrittore conosciuto per essere uno degli inviati delle Iene più apprezzati. L’artista sarà ospite durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Ecco cosa sappiamo sulla sua vita privata, la fidanzata e la carriera del comico italiano.

Angelo Duro: biografia, fidanzata e vita privata

Angelo Duro nasce il 20 agosto del 1982 a Palermo sotto il segno del leone. Da sempre è un grande appassionato di cinema e teatro, mondo in cui ha debuttato a partire dal 2010. Della sua vita privata si conoscono pochi dettagli. In particolare, è fidanzato con una ragazza di cui non si conosce l’identità: infatti, ogni qual volta che pubblica una sua foto, il comico copre il volto con le emoji di una mela. Generalmente, si riferisce alla sua ragazza parlando di lei come «quella che sta con me». Duro è inoltre molto attivo sui social, soprattutto su Instagram, dove aggiorna il suo pubblico con riferimenti alla sua carriera.

La carriera e i successi fino a Sanremo 2023

Angelo Duro è entrato a far parte della televisione a partire dal 2010, quando viene notato da Davide Parenti che lo fa entrare nel cast delle Iene. Nel 2017 il suo spettacolo Perché mi stai guardando registra il tutto esaurito ed è stato poi trasmesso su Italia 1 nel 2020. Tra gli altri spettacoli teatrali dell’artista ricordiamo Da Vivo (2020-2022) e Sono cambiato (2022). Nel 2018 il comico ha pubblicato il suo primo libro dal titolo Il piano B, edito Mondadori. Il suo esordio al cinema è invece avvenuto nel 2016 con il film Tiramisù insieme a Fabio De Luigi.

Il comico sarà ospite durante la seconda serata di Sanremo 2023, momento in cui avrà l’occasione di intrattenere gli ospiti con la sua comicità e il suo senso dell’umorismo fuori dalle righe.